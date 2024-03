Độc đáo những phiên chợ chỉ dùng lá cây thay tiền ở Việt Nam

Chợ lá là một nét văn hoá rất độc đáo ở Tây Ninh. Báo Nông Nghiệp Việt Nam thông tin, theo người dân địa phương, chợ lá do một thầy thuốc từng sinh sống tại thị xã Hòa Thành khởi xướng vào hơn 10 năm trước. Từ đó, cứ đến Rằm tháng Giêng, người dân địa phương lại tổ chức họp chợ một lần. Bất kể ai cũng được tham gia phiên chợ này, không phân biệt người trong vùng hay du khách từ xa tới.

Nếu khách muốn mua mặt hàng gì chỉ cần đưa vài ba chiếc lá là mua được. Sau đó, khách hàng sẽ nhận lại được một phần các đồ ăn quen thuộc như cơm, nước, sữa đậu, ngô, xôi,...

Ở đây, cả người bán và người mua đều rất thoải mái, cái họ có được không phải tiền bạc mà là niềm vui. Ai tham gia phiên chợ đều vui vẻ, cùng cầu mong sức khỏe, bình an và cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong năm mới. Nhiều người cho rằng, người bán nhận được càng nhiều lá thì sẽ càng may mắn.

Xuất phát từ chợ lá ở Tây Ninh, đến nay, một số địa phương khác cũng tổ chức những phiên chợ lá tương tự.

Phiên chợ dùng lá cây để giao dịch ở TP.HCM

Theo Báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 19/3, phiên chợ nghĩa tình được tổ chức tại Trung tâm văn hóa quận 5, TP.HCM với khoảng 40 gian hàng cung cấp thức ăn chay, đồ uống, gạo, mì, rau, củ, quả... Phiên chợ kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ, thu hút hơn 1.000 người dân ở TP.HCM tham gia.