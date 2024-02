'Doanh thu chúng tôi 90% đến từ khách hàng quốc tế'

Sản phẩm là một giải pháp bảo mật đa lớp, toàn diện, giúp tăng cường sự tin tưởng của người dùng và doanh nghiệp vào ứng dụng di động của họ. Khi tích hợp với ứng dụng, BShield sẽ “bọc” ứng dụng đi động bằng các lớp bảo mật chuyên sâu có khả năng phát hiện và ngăn chặn việc can thiệp luồng thực thi, đánh cắp dữ liệu bởi hacker hoặc các phần mềm bên thứ 3 chứa mã độc ngay trên điện thoại của người dùng.

Các kỹ sư của Verichains đang tập trung để cho ra đời các sản phẩm "made in Vietnam" phục vụ khách hàng truyền thống.

Ứng dụng này giúp giải quyết bài toán an ninh ở cả hai đầu thông tin, khi doanh nghiệp (ứng dụng): bảo vệ ứng dụng, dữ liệu, luồng thực thi mang tính nghiệp vụ quan trọng và bảo vệ API phía máy chủ, tránh đánh cắp, tấn công xen giữa can thiệp hay thay đổi thông tin; Người dùng (dữ liệu cá nhân): hạn chế khả năng người dùng bị mã độc can thiệp, đánh cắp thông tin trên ứng dụng gây mất mát tài sản và đem đến sự an tâm cho khách hàng.

Hiện tại giải pháp của BShield đã và đang bảo vệ cho một số ứng dụng trong nước với hơn 50 triệu thiết bị di động hàng tháng. Trong đó bao gồm những ứng dụng quan trọng của cơ quan nhà nước cũng như khối Tài chính - Ngân hàng.

Verichains có thể cho biết kế hoạch hoạt động của mình trong năm 2024?

Năm 2024, chúng tôi sẽ mở rộng đưa dịch vụ bảo mật "made in Vietnam" đến với các doanh nghiệp truyền thống trong nước, hướng đến mục tiêu trở thành đối tác bảo mật đáng tin cậy của các doanh nghiệp tại Việt Nam và quốc tế; Đặc biệt là cung cấp sản phẩm bảo vệ ứng dụng di động BShield và dịch vụ giả lập tấn công chuyên sâu (Red Team). Ngoài ra, chúng tôi cũng hỗ trợ tư vấn, đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng chiến lược an ninh hệ thống, hạ tầng số đạt các tiêu chuẩn an ninh quốc tế như ISO 27001, PCI-DSS.

Chúng tôi cũng tiếp tục chú trọng đầu tư phát triển sản phẩm mới, mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược với các doanh nghiệp, tổ chức có uy tín, hướng đến mục tiêu trở thành nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ bảo mật hàng đầu trong khu vực và quốc tế.