Doanh số xe hybrid tăng khá, Toyota thêm cớ do dự phát triển xe điện

Tổng doanh số bán hàng của Toyota và Lexus trong 10 tháng đầu năm năm 2024 tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng chủ yếu ở xe hybrid. Hãng thêm lý do do dự phát triển xe điện. Theo thông báo của Toyota Bắc Mỹ, hai thương hiệu Toyota và Lexus đều ghi nhận kết quả kinh doanh tốt khi đã bán được tổng cộng 1.915.448 xe trong 10 tháng đầu năm 2024, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Toyota bán được 1.640.689 xe và Lexus bán được 274.759 xe, tương ứng với mức tăng trưởng lần lượt là 4,3% và 9,3% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, gần một nửa trong tổng số các mẫu xe do Toyota và Lexus bán ra dưới dạng xe điện khí hóa, bao gồm xe hybrid (HEV), xe hybrid sạc điện (PHEV), xe chạy pin nhiên liệu hydro (FCEV) và xe điện chạy pin (BEV). Thương hiệu Toyota và Lexus đều ghi nhận sự tăng trưởng doanh số, đặc biệt ở phân khúc xe hybrid. Ảnh: Buzz EV News Tính từ đầu năm đến nay, tổng doanh số bán xe điện khí hóa hiện đã đạt 803.460 xe, tăng 55,4% và hiện đang chiếm tới 41,9% doanh số bán hàng của Toyota tại Mỹ. Đây được xem là một mức cao kỷ lục chưa từng có trước đó. Cụ thể, Toyota Camry hiện chỉ bán dưới phiên bản hybrid, đã tăng 18,8%, bản Corolla hybrid tăng 6,7%, Highlander hybrid tăng 44,8% và Corolla Cross hybrid tăng vọt 40,2%, đánh dấu hiệu suất bán hàng tốt nhất từ ​​trước đến nay trong tháng 10 và lũy kế 10 tháng đã qua. Riêng Toyota RAV4 vẫn giữ vững ngôi vị bán chạy nhất của Toyota Bắc Mỹ khi bán được 39.387 xe trong tháng 10 và gần 400.000 xe kể từ đầu năm 2024 cho tới nay. Mẫu xe này cũng có tùy chọn phiên bản HEV và PHEV. Trong khi đó, các mẫu xe bán chạy của Lexus là ES và RX cũng tăng lần lượt 63,2% và 73%, mỗi mẫu đều đạt doanh số kỷ lục trong tháng 10 và lũy kế 10 tháng của năm 2024. Tuy nhiên, có những mẫu xe trong dòng xe của thương hiệu ô tô Nhật Bản đang chứng kiến ​​doanh số sụt giảm đáng kể. Đối với Toyota, xe chạy bằng pin nhiên liệu hydro là Mirai lại không bán chạy, mới chỉ bán được 375 xe kể từ đầu năm đến nay. Mẫu xe bán chạy nhất Toyota RAV4 hiện có sẵn cả tùy chọn hybrid và plug-in hybrid. Ảnh: CarBuzz Dòng xe điện chạy pin BEV duy nhất của Toyota là bZ4X vẫn chưa được bán thương mại. Thương hiệu hạng sang Lexus có 1 mẫu xe điện RZ nhưng doanh số sụt giảm trong 3 tháng liên tiếp kể từ tháng 7 năm nay. Tổng doanh số tích lũy của mẫu xe này mới đạt 8.805 xe. Trước đó, theo kết quả khảo sát, phân tích vừa được công ty nghiên cứu thị trường AAA, lượng khách hàng tiềm năng có thể mua sắm xe điện trong tương lai đang có xu hướng sụt giảm. Những yếu tố như giá thành khá cao so với xe xăng, lo lắng về phạm vi hoạt động và thiếu cơ sở hạ tầng… khiến ngày càng có nhiều khách hàng ngại mua sắm sử dụng xe điện. Thay vào đó, họ cũng cho biết việc lựa chọn một mẫu xe hybrid sẽ khả dĩ hơn. Ford sẽ tăng gấp 4 lần lượng xe hybrid bán ra trong 5 năm tới. Ảnh: Ford Cũng bởi thế, nhiều nhà sản xuất ô tô tại Mỹ như Ford và General Motor (GM) đã phải trì hoãn kế hoạch sản xuất xe điện để chuyển hướng sang phát triển các dòng xe HEV và PHEV trong lộ trình điện khí hóa.