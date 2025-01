Doanh số xe giá rẻ và hybrid tại Mỹ bất ngờ tăng vọt trong năm 2024

Năm 2024, tiêu thụ ô tô tại Mỹ đã đạt mức kỷ lục trong vòng 5 năm, với một số mẫu xe giá rẻ và xe hybrid ghi nhận doanh số tăng mạnh. Đây là diễn biến bất ngờ ở thị trường vốn chuộng xe cỡ lớn. Hãng tin Reuters dẫn nguồn Wards Intelligence cho biết trong năm 2024, đã có 15,9 triệu chiếc ô tô mới đến tay người tiêu dùng tại Mỹ, tăng 2,2% so với năm 2023, xác lập mức doanh số cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Kết quả này đạt được trong bối cảnh nguồn cung xe trên thị trường dồi dào, chính sách kích cầu tốt hơn và nhu cầu mua xe hybrid tăng cao. Trong năm 2024, Nissan có nhiều mẫu xe tăng trưởng doanh số mạnh nhất trên thị trường Mỹ (Ảnh minh họa: Nissan). Theo hãng tin Reuters, hầu hết các hãng xe đều có kết quả kinh doanh lạc quan trong năm 2024 vừa qua nhờ kịp thời điều chỉnh trước xu hướng giảm nhu cầu xe điện và tập trung vào các sản phẩm SUV và bán tải chạy xăng truyền thống. Một số hãng xe đã bắt kịp xu hướng chuộng xe hybrid, phân khúc ghi nhận doanh số tăng tới 36,7% so với năm 2023. General Motors (GM) vẫn giữ ngôi vị số 1, với doanh số đạt 2,7 triệu xe trong năm 2024, tăng 4,3% so với năm 2023. Trong khi đó, Toyota ghi nhận doanh số tăng 3,7%, nhờ các xe như Camry (chỉ có bản hybrid tại thị trường Mỹ) và RAV4, cùng doanh số xe hybrid tăng mạnh. Theo Reuters, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản này đang cân nhắc chỉ bán xe hybrid tại Mỹ. Ford cũng ghi nhận doanh số xe hybrid cao gần gấp đôi xe thuần điện tại Mỹ trong năm 2024. Cụ thể, doanh số xe hybrid đạt 187.426 chiếc, còn xe điện đạt 97.865 chiếc. Doanh số chung của hãng tăng 4,2% so với năm ngoái, với riêng doanh số xe thuần điện tăng 34,8%. Một xu hướng đáng chú ý khác trên thị trường ô tô Mỹ trong năm 2024 là sự lên ngôi của các mẫu xe giá rẻ, như Nissan Versa, Kia K4 (tên gọi mới của Forte), Mitsubishi Mirage... Nissan có một số mẫu xe đạt mức tăng trưởng doanh số cao nhất, như Sentra (152.659 chiếc) và Versa (42.589 chiếc), tăng lần lượt 39,8% và 71,7% so với năm 2023. Dù là năm chuyển giao giữa thế hệ mới và thế hệ cũ, nhưng mẫu Nissan Kicks vẫn đạt doanh số 77.356 chiếc, tăng 15,8%. Ngay cả mẫu Mirage dù đã bị rút khỏi thị trường, nhưng vẫn đạt doanh số 29.766 chiếc trong năm 2024, tăng tới 125,2% so với năm 2023. Doanh số mẫu Mitsubishi Outlander Sport cũng tăng nhẹ so với năm trước đó. Với Kia, sự ra mắt của một mẫu sedan cỡ nhỏ mới đã mang lại "trái ngọt". Hãng xe Hàn Quốc đã bán được 139.778 chiếc K4 và Forte trong năm 2024, tăng 12,8% so với năm 2023. Trong khi đó, doanh số của các mẫu SUV giá rẻ như Soul, Seltos, và Niro đều giảm.