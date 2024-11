Doanh số ôtô tháng Mười tại thị trường Việt cao nhất kể từ đầu năm 2024

Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường trong tháng 10 lập đỉnh mới với tổng lượng xe bán ra đạt 38.761 chiếc và cao nhất kể từ đầu năm. Lượng tiêu thụ bốn bánh thị trường Việt trong tháng Mười vừa qua tiếp tục có tín hiệu tốt. (Ảnh minh hoạ: PV/Vietnam+) Lượng tiêu thụ bốn bánh thị trường Việt trong tháng Mười vừa qua tiếp tục có tín hiệu tốt. (Ảnh minh hoạ: PV/Vietnam+) Ngày 12/11, Hiệp hội Các nhà Sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) công bố doanh số bán hàng toàn thị trường của các đơn vị thành viên tháng 10/2024 đạt 38.761 xe, tăng khoảng 6% so với tháng và tăng tới 53% so với cùng kỳ năm 2023. Xét theo chủng loại, số lượng tiêu thụ của xe du lịch đạt 30.245 xe, tăng 4% so với tháng trước; xe thương mại cũng ghi nhận mức 8.290 xe, tăng 13%. Trái ngược, số xe chuyên dụng bán ra đạt 226 xe, giảm 8% so với tháng trước. Về nguồn gốc xe, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 21.113 xe, tăng 8% so với tháng trước. còn xe nhập khẩu nguyên chiếc bán được 17.648 xe, tăng 3%. Con số trên cho thấy người tiêu dùng vẫn đang có xu hướng ưu tiên mua xe lắp ráp nhờ những lợi thế về giá thành và các ưu đãi tài chính, đặc biệt chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước tăng đã giúp các hãng xe và đơn vị lắp ráp tăng tính cạnh tranh với xe nhập khẩu và gia tăng doanh số trong thời gian qua. Doanh số thị trường ôtô trong tháng Mười và 10 tháng 2024 của các thành viên VAMA. (Biểu đồ: VAMA) Ngoài các thành viên của VAMA, Công ty cổ phần liên doanh ôtô Thành Công-Hyundai (TC Motor) cũng đã công bố đã bán 7.639 xe Hyundai trong tháng này, góp phần nâng tổng doanh số của hãng trong 10 tháng năm 2024 lên 48.546 xe. Hãng xe VinFast công bố đã bàn giao hơn 11.000 ôtô điện cho khách hàng trong tháng 10, nâng tổng số luỹ kế 10 tháng qua là hơn 51.000 xe tiêu thụ. Về xếp hạng thị phần các hãng xe, dựa trên số liệu từ các báo cáo doanh số thì VinFast đã vươn lên trở thành thương hiệu xe bán chạy nhất thị trường Việt trong tháng Mười với hơn 11.000 xe, đẩy Toyota xuống vị trí thứ 2 với 8.736 xe bán ra. Các hãng xe khác cũng có vị trí lần lượt là Ford (5.522 xe), Mitsubishi (4.410 xe), Kia (4.271 xe), Mazda (3.933 xe), Honda (3.606 xe)… Tính chung 10 tháng năm 2024, tổng doanh số bán xe gồm các đơn vị thành viên VAMA và TC Motor, VinFast đạt 363.890 xe các loại. Trung bình, mỗi tháng thị trường tiêu thụ khoảng hơn 36.000 xe. Tuy nhiên, con số trên chưa phản ánh hết toàn cảnh thị trường ôtô Việt Nam bởi các thương hiệu Audi, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Subaru, Volkswagen, Volvo… không công bố thông tin kết quả kinh doanh. Theo một số chuyên gia, thị trường ôtô trong tháng Mười tuy tăng không quá cao so với tháng liền trước nhưng đã hồi phục mạnh so với cùng kỳ năm ngoái (tăng 53% so với tháng 10/2023). Thành quả này gặt hái được nhờ chính sách giảm lệ phí trước bạ cùng với nỗ lực khuyến mãi, giảm giá hay tặng lệ phí trước bạ của doanh nghiệp để kích cầu doanh số. Bên cạnh đó, mức tăng trưởng liên tiếp trong 3 tháng trở lại đây cho thấy tín hiệu khả quan cho toàn ngành. Nhiều đại lý dự báo thị trường ôtô tháng 11 sẽ tiếp tục tăng trưởng bởi đây là tháng cuối cùng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ sẽ kết thúc, chưa kể các tháng cuối năm nhu cầu mua ôtô thường tăng cao nên người tiêu dùng sẽ tranh thủ đi mua xe nhiều hơn. Ngoài ra, lãi suất vay tiêu dùng đang tương đối ổn định, cộng thêm việc thị trường bất động sản sôi động ít nhiều góp phần thúc đẩy cho thị trường bốn bánh./.