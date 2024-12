Doanh số bán xe điện toàn cầu cao kỷ lục

Ngày 13/12, công ty nghiên cứu thị trường Rho Motion công bố số liệu cho thấy doanh số bán xe hoàn toàn chạy bằng điện và xe hybrid cắm điện trên toàn cầu trong tháng 11 đã tiếp tục ghi nhận tháng tăng thứ 7 liên tiếp và lần thứ 3 phá vỡ kỷ lục. Mẫu xe điện của nhà sản xuất xe điện Trung Quốc BYD được trưng bày tại Budapest, Hungary. Ảnh minh họa: THX/TTXVN Cụ thể, theo Rho Motion, doanh số bán xe điện toàn cầu tăng 32,3% trong tháng 11, lên 1,83 triệu chiếc. Trong đó, riêng doanh số bán tại Trung Quốc là 1,27 triệu chiếc, tăng tới 50% và tiếp tục dẫn đầu về mức tăng trưởng doanh số. Tại Mỹ và Canada, doanh số bán xe điện tăng 16,8% lên 170.000 xe, trong khi con số này tại châu Âu là 280.000 xe, tăng 7,7% so với tháng 10 nhưng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Ở các nơi khác trên thế giới, doanh số bán dòng xe này hầu như không thay đổi so với cùng kỳ năm 2023. Thị trường xe điện đang trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng khi nhiều thị trường bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng cả về sản xuất và nhu cầu ở Trung Quốc. Ví dụ như ở châu Âu, các công ty sản xuất xe điện tại đây đang chịu nhiều áp lực từ chi phí sản xuất cao, cạnh tranh ngày càng gay gắt, trong khi phải đáp ứng các mục tiêu phát thải. Các nhà sản xuất xe điện ở cả châu Âu và Mỹ đều cho rằng căng thẳng thương mại gia tăng, các quy định về khí thải CO2 và việc một số nước loại bỏ ưu đãi đối với xe điện sẽ tác động tới giá cả và khiến hàng nghìn việc làm bị ảnh hưởng.