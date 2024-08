Doanh số bán xe của Toyota Motor tăng lần đầu tiên trong 6 tháng

Đài NHK của Nhật Bản cho hay đầu tháng này Toyota đã điều chỉnh giảm dự báo sản lượng xe toàn cầu hàng năm từ 10,3 triệu xe xuống còn 9,8 triệu xe do các vụ bê bối trên.

Ngày 31/7 vừa qua, Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản lần đầu tiên đưa ra yêu cầu buộc Toyota khắc phục sai phạm liên quan đến bê bối gian lận kết quả kiểm tra an toàn xe.

Bộ này đã phát hiện những bất thường mới trong 7 mẫu xe, ngoài 7 mẫu xe đã được Toyota báo cáo trước đó.

Cũng trong tháng Bảy, doanh số bán xe của người đồng hương Honda Motor Co. giảm khoảng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 302.625 xe, do sự sụt giảm 40% lượng xe giao tại Trung Quốc không thể giúp bù đắp nhu cầu mạnh mẽ đối với các mẫu xe lai của hãng tại Mỹ./.