Doanh nhân Hùng Đinh từng nói về tiền số: Làm tốt, vài năm đã là triệu phú

Doanh nhân Việt nổi tiếng trong làng công nghệ và khởi nghiệp Việt Nam vừa bị vướng phải ồn ào tiền số thông qua một dự án trí tuệ nhân tạo. Trong vài ngày qua, tài khoản X (Twitter) mang tên GM AI Fraud liên tục đăng loạt bài kéo doanh nhân người Việt có tên Hùng Đinh vào lùm xùm liên quan đến tiền số của nhà đầu tư thông qua dự án trí tuệ nhân tạo có tên GM.AI. Vụ việc ngay lập tức gây chấn động trong cộng đồng blockchain Việt Nam và thế giới trong bối cảnh sắp diễn ra tuần lễ Token 2049 ở Singapore. Nhiều bình luận của tài khoản tên người Việt lo ngại vụ việc sẽ ảnh hưởng tới các dự án của các nhà phát triển Việt Nam trên cộng đồng quốc tế. Nó có thể tác động tiêu cực tới các dự án tiềm năng sau này. Vậy doanh nhân Hùng Đinh là ai mà khiến cộng đồng tiền số đổ dồn sự chú ý? Hùng Đinh (phải). Ảnh: Tech in Asia GM.AI được biết là một dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên hệ sinh thái blockchain Solana, giúp thực hiện các giao dịch trên chuỗi, cung cấp thông tin chi tiết, và quản lý các giao dịch phức tạp. GM.AI từng huy động được 150.000 Solana (tương đương 30 triệu USD) hồi tháng 3/2024. Tuy nhiên, dự án bị cho là chậm thực hiện các cam kết. Cũng từ đó, các tin đồn về GM.AI bắt đầu xuất hiện. Ông Hùng Đinh, tên thật là Đinh Viết Hùng, là một trong những doanh nhân nổi bật trong làng công nghệ và khởi nghiệp Việt Nam. Hùng Đinh được biết đến là một doanh nhân công nghệ nổi tiếng, nhưng cũng khá gây tranh cãi với một số dự án trước đó như Rada Network, The Parallel, DeFi Horse, Orbitau. Doanh nhân gốc Nghệ An từng học nhiều trường danh tiếng và tốt nghiệp đại học về lĩnh vực kinh tế nhưng sau đó chuyển sang làm công nghệ. Ông từng học chuyên Anh ở trường Phan Bội Châu (Nghệ An), sau đó ông vào Đại học Ngoại Thương. Hùng Đinh là một trường hợp khá đặc biệt trong làng startup Việt. Không học công nghệ thông tin nhưng lại chọn khởi nghiệp trong lĩnh vực này. Hùng Đinh khởi nghiệp với nhiều công cụ trực tuyến hữu dụng và thu về khá nhiều tiền. Nổi bật là JoomlArt. Hùng Đinh với JoomlArt là một thành công rất lớn, với sản phẩm có tới 50 triệu người dùng trên toàn thế giới, đưa ông trở thành triệu phú đôla từ rất sớm. Chia sẻ trên ICT News trong bài phỏng vấn năm 2021, ông Hùng Đinh kể về sự ra đời của JoomlArt: Thời gian làm thêm hồi đại học, khi nghiên cứu về thương mại điện tử, mình phát hiện là kỷ nguyên Internet đang đến và tất cả các doanh nghiệp sẽ cần một trang web. Nó giống như hiện tại các doanh nghiệp đều cần một twitter, facebook fanpage, linkedin hay instagram account vậy. "Tuy nhiên, trên thế giới lúc bấy giờ, chỉ có 10% các công ty có website thôi và mới có doanh nghiệp lớn làm, còn doanh nghiệp SME hầu như không có. Bên cạnh đó, chưa có công ty nào tập trung giải quyết vấn đề website cho các doanh nghiệp một cách đơn giản. Mình tập trung giải quyết vấn đề đó và tạo ra MamboTheme (sau này là JoomlArt) từ những năm cuối đại học. Còn việc lập công ty ở nước ngoài sau này và hướng vào thị trường quốc tế là bởi lúc đó thì nhu cầu về sản phẩm như JoomlArt cho các công ty ở Việt Nam là gần như không có thị trường", ông Hùng Đinh thuật lại. Tiếp đến, ông bắt đầu triển khai việc đầu tư, mua lại doanh nghiệp. Ông từng thú thật: Khi bắt đầu công việc đầu tư và bỏ tiền vào nhiều startup ở Việt Nam thì mình cũng mất gần 2 triệu USD do các dự án đó thất bại. Gần đây, ông Hùng Đinh tập trung vào mảng blockchain và đầu tư vào tiền mã hóa. Chia sẻ về tiền mã hoá vào năm 2021, ông Hùng Đinh nói: Thị trường tài chính phi tập trung là một sản phẩm của Blockchain, giá trị vốn hoá của nó tăng chóng mặt từ gấp 8 lần (hơn 2.000 tỷ USD) trong chưa đầy 1 năm. Rõ ràng đây là những dấu hiệu tốt để giới công nghệ Việt Nam nhập cuộc nhanh và tận dụng dòng vốn dồi dào như vậy, nếu không nhanh thì nó sẽ chảy vào các doanh nghiệp ngoại. Tuy nhiên thị trường tài chính luôn một là cuộc chơi vô cùng phức tạp, chưa lúc nào sự kết hợp giữa công nghệ và tài chính lại có thể tạo ra một sự dịch chuyển về dòng tiền mạnh mẽ và trên quy mô toàn cầu như hiện tại. "Thế giới đang tạo ra một làn sóng tỷ phú mới, nếu như giá của đồng Bitcoin chạm mức $200.000 thì 50% tỷ phú thế giới sẽ là những người đầu tư vào blockchain và crypto. Một doanh nhân bình thường mất cả đời để trở thành triệu phú, ở thế giới này, nếu làm tốt, có khi chỉ cần mất vài năm", ông Hùng Đinh bày tỏ quan điểm về tiền số.