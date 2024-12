Doanh nhân chịu chơi chi trăm tỷ mua 1 quả chuối để ăn là ai?

Một doanh nhân tiền ảo gây chú ý khi bỏ ra 6,2 triệu USD tương đương 155 tỷ đồng mua 1 quả chuối, hơn 110 tỷ đồng ăn trưa cùng tỷ phú Warren Buffett. Theo SCMP, Justin Sun, doanh nhân tiền ảo người Trung Quốc, trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi ăn quả chuối có giá 6,2 triệu USD (khoảng 155 tỷ đồng). Tuần trước, Justin Sun đã chi ra số tiền khủng để mua tác phẩm quả chuối dán tường (Comedian) của nghệ sĩ Maurizio Cattelan. Như lời hứa, Justin Sun đã ăn quả chuối trước mặt công chúng. Ông nói: “Quả này ngon hơn nhiều so với những quả chuối khác”. Justin Sun mua quả chuối với giá 6,2 triệu USD và tuyên bố sẽ ăn nó. Quả chuối xuất hiện trong phiên đấu giá vào tối 20/11, được mua tại quầy trái cây với giá khoảng 0,35 USD (gần 9.000 đồng). Doanh nhân người Trung Quốc cho hay sẽ mua 100.000 quả chuối và chia cho mọi người trên toàn thế giới. Justin Sun ăn quả chuối trước công chúng. Ảnh: SCMP Trước khi mua một quả chuối với giá nhiều triệu USD, Sun tự nhận mình là “một đứa trẻ giỏi về tiền số”. Justin Sun nổi bật với phong cách sống xa hoa và tham gia vào các sự kiện tiền ảo. Sun nổi tiếng trên thị trường nghệ thuật khi trả giá 69 triệu USD cho tác phẩm Everydays: The First 5.000 Days NFT của Beeple vào tháng 2/2021. Cuối năm đó, Sun mua tác phẩm điêu khắc Le Nez (1947) của Alberto Giacometti với giá 78 triệu USD. Ngoài ra, ông Justin Sun đã tặng một số tác phẩm nổi tiếng, bao gồm Le Nez và Femme nue couchée au collier (Marie-Thérèse), cho các tổ chức như APENFT Foundation để hỗ trợ sự phát triển của nghệ thuật kỹ thuật số. Theo The Verge, Justin Sun (33 tuổi), sinh ra tại Trung Quốc. Sun rời gia đình từ sớm để học chơi cờ vây ở Vũ Hán và tham gia các lớp học kinh doanh tại Trung tâm nghiên cứu khởi nghiệp Chiết Giang Hupan, do Jack Ma - người sáng lập Alibaba - thành lập. Quả chuối dán tường là một tác phẩm nghệ thuật bán được 6,2 triệu USD. Ảnh: SCMP Sun lập ứng dụng mạng xã hội Peiwo (Accompany Me) vào năm 2013, mong muốn biến nó thành Snapchat của Trung Quốc. Tuy nhiên, ứng dụng này đã bị cấm trên các cửa hàng ảo lớn như Apple và Android. Sau đó, Sun đã thành lập blockchain Tron. Blockchain này phổ biến ở châu Á, huy động được khoảng 70 triệu USD sau khi bán tiền ảo độc quyền có tên là TRX. Năm 2023, doanh nhân tiền ảo này từng bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ kiện vì thổi phồng giá đồng Tron. Sun đã phủ nhận mọi cáo buộc. Một năm sau khi ra mắt Blockchain Tron, Sun đã mua công ty tiên phong về chia sẻ tệp BitTorrent Inc. với giá 140 triệu USD. Năm 2019, Sun trả 4,57 triệu USD thắng đấu giá để được ăn bữa trưa cùng tỷ phú Warren Buffett. Gần đây, Sun tuyên bố đầu tư 30 triệu USD vào World Liberty Tokens, dự án tiền điện tử của tổng thống đắc cử Donald Trump. Theo Bloomberg, Sun có giá trị tài sản ròng ước tính là 1,4 tỷ USD.