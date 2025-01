Doanh nghiệp ‘xếp hàng’ chờ vào công viên phần mềm hơn 1.400 tỷ ở Đà Nẵng

Hơn 30 doanh nghiệp đăng ký thuê văn phòng tại Tòa nhà ICT1 – khu Công viên phần mềm số 2 Đà Nẵng với tổng diện tích đăng ký hơn 25.000m2, vượt diện tích khai thác cho thuê của tòa nhà này. Chiều 7/1, Sở TT&TT Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động ngành TT&TT năm 2024. Theo báo cáo, năm 2024, tổng doanh thu toàn ngành đạt hơn 39.000 tỷ đồng, tăng 9,07% so với năm 2023. Kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt 165 triệu USD, tăng 11,6%. Quy mô giá trị tăng thêm toàn ngành theo giá hiện hành năm 2024 đạt hơn 10.000 tỷ đồng, chiếm 6,8% trong cơ cấu GRDP. Năm 2024, Đà Nẵng tiếp tục xếp hạng nhất chỉ số Vietnam ICT Index khối các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương, là địa phương duy nhất có 14 năm liên tiếp dẫn đầu cả nước về chỉ số này. Đà Nẵng cũng có năm thứ ba liên tiếp xếp hạng Nhất chuyển đổi số cấp tỉnh; đứng đầu cả ba trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; thành phố được trao chứng nhận Cơ quan nhà nước tiêu biểu thực hiện Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị và Chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Hơn 30 doanh nghiệp đăng ký thuê văn phòng tại Tòa nhà ICT1 – khu Công viên phần mềm số 2 Đà Nẵng. Ảnh: Hồ Giáp Với mô hình ra quyết định dựa trên dữ liệu, Đà Nẵng đã triển khai nhiều cách làm hay, giải pháp tốt trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Điểm sáng là ứng dụng công cụ phân tích dữ liệu để phát hiện các hồ sơ thủ tục hành chính sắp đến hạn, cảnh báo sớm cho các đơn vị chủ động xử lý kịp thời, tránh trễ hạn. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình của TP cao nhất cả nước, với 95% (trung bình tỉnh, thành là 55%); tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến toàn trình là 65% (trung bình tỉnh thành là 17%) và được chọn là địa phương tổ chức Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ chủ trì để chia sẻ kinh nghiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn quốc... Hơn 30 doanh nghiệp có nhu cầu vào công viên phần mềm Theo Sở TT&TT Đà Nẵng, hiện có hơn 30 doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký thuê văn phòng tại Tòa nhà ICT1 – khu Công viên phần mềm số 2 Đà Nẵng với tổng diện tích đăng ký hơn 25.000m2, vượt diện tích khai thác cho thuê của Tòa nhà ICT1. Năm 2025, Đà Nẵng phấn đấu doanh thu toàn ngành TT&TT tăng 10-11%; Doanh thu xuất khẩu phần mềm tăng 11-12% so với năm 2024. Đưa vào hoạt động hiệu quả Khu Công viên phần mềm số 2, trong đó có các phòng lab dành cho đào tạo vi mạch và AI. Triển khai xúc tiến đầu tư vào các Khu công nghệ thông tin tập trung và Khu Công viên phần mềm trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồ Giáp Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường cho biết, lãnh đạo TP luôn trăn trở về mặt bằng để các doanh nghiệp ngành TT&TT hoạt động. Ông Cường đề nghị Sở TT&TT tổ chức khánh thành, đưa vào hoạt động Công viên phần mềm số 2; Xây dựng Đề án Chuyển đổi số góp phần thúc đẩy, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035... Triển khai kế hoạch phát triển hạ tầng số trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025-2030. Triển khai mạng 5G bảo đảm vùng phủ sóng phục vụ các Khu công nghiệp, Khu Công nghệ cao; xây dựng mô hình 5G Private cho sản xuất thông minh. Đồng thời, xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Báo chí - Truyền hình Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng và tiếp nhận Trang thông tin điện tử Thành ủy, Cổng thông tin điện tử thành phố... Khu công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1) thuộc danh mục dự án trọng điểm của Đà Nẵng. Dự án khởi công tháng 10/2020, tổng mức đầu tư ban đầu 986 tỷ đồng, nằm trên đường Như Nguyệt (quận Hải Châu), có tổng diện tích xây dựng gần 28.600m2, với các khối nhà văn phòng làm việc 8-20 tầng. Đây là công trình trọng điểm của thành phố, dự kiến có 6.000 kỹ sư công nghệ thông tin làm việc.

Đến ngày 30/10/2024, HĐND TP Đà Nẵng phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án với tổng kinh phí hơn 414 tỷ đồng, để hoàn thiện đồng bộ dự án gồm ba khối nhà (ICT 20 tầng, ICT1 8 tầng và ICT2 8 tầng). Sau khi điều chỉnh, dự án được nâng tổng mức đầu tư lên hơn 1.400 tỷ đồng.

Dự kiến, dự án này sẽ khánh thành vào tháng 1/2025.