Doanh nghiệp xăng dầu lãi đậm

Tổng công ty hóa dầu Petrolimex (PLC) cũng cho biết trong quý II lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp tăng 30,37% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 73,06 tỷ đồng . Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp lãi ròng sau thuế 96,59 tỷ đồng .

Lợi nhuận sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp ghi nhận trong kỳ này là 6.920 tỷ đồng , tăng 59% so với cùng kỳ và vượt 87% so với kế hoạch. Đây cũng là mức lợi nhuận bán niên cao nhất trong lịch sử kinh doanh của PV Gas.

Trong đó, doanh thu tổng công ty này ghi nhận được trong nửa đầu năm nay là 54.560 tỷ đồng doanh thu, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ việc hưởng lợi từ giá dầu, giá các loại khí tăng, PV Gas ghi nhận biên lãi gộp tăng đáng kể so với cùng kỳ, giúp tổng công ty thu về khoản lợi nhuận trước thuế đạt 8.677 tỷ đồng , tăng tới 56%.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 5 tháng đầu năm đã hoàn thành 44% kế hoạch năm, dự kiến đạt 1.340 tỷ đồng . Riêng, trong 2 tháng đầu quý II, doanh nghiệp đã thu về khoản lợi nhuận trước thuế 770 tỷ đồng , gấp đôi kết quả đạt được trong quý trước.

Tương tự, Công ty CP thương mại dầu khí Đồng Tháp (Petimex) - một trong 33 đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn nhất cả nước cũng ghi nhận doanh thu tăng mạnh trong quý II. Cụ thể, nhà bán lẻ này cũng ghi nhận hơn 6.119 tỷ đồng doanh thu thuần, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ ở mức 2.652 tỷ đồng , tăng 130%.

Trước diễn biến giá tăng cao kỷ lục trên thị trường xăng dầu quý II nhiều nhà bán lẻ cũng ghi nhận doanh thu tăng vọt. Ảnh: Việt Linh.



Tính trong 6 tháng, doanh thu thuần mà công ty xăng dầu này ghi nhận được là 9.869 tỷ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 89 tỷ đồng , thấp hơn năm ngoái khoảng 22 tỷ đồng . Nguyên nhân giúp lợi nhuận Petimex tăng là việc hiệu quả kinh doanh tăng đáng kể. Theo đó, lãi gộp kỳ này của công ty đạt 153 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ là 98 tỷ đồng .

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý II của Công ty CP Vật tư Xăng dầu (Comeco) - chủ sở hữu 45 cửa hàng xăng dầu tại TP.HCM, Long An... cũng ghi nhận 1.368 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của nhà bán lẻ này vẫn ở mức hơn 11 tỷ đồng , tương đương cùng kỳ năm trước.

Hết quý II, Công ty cổ phần thương nghiệp Cà Mau (CMV) ghi nhận hơn 1.000 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt 9,3 tỷ đồng .

Giải trình với Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Việt Ánh cho biết doanh thu thuần tăng chủ yếu do doanh thu xăng dầu và nhóm hàng bách hóa tăng so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng do doanh nghiệp tiết giảm chi phí lãi vay và các khoản thu nhập khác tăng.

