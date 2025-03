Doanh nghiệp Việt tại Nhật Bản - Thái Lan - Việt Nam kết nối hợp tác

Chia sẻ về tiềm năng hợp tác thương mại, du lịch và cơ hội đầu tư tại Nhật Bản, cùng với những thế mạnh của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, bà Vũ Chi Mai cho biết, Kyushu là vùng tập trung nhiều ngành công nghiệp như hóa dầu, sản xuất ô-tô, chất bán dẫn và kim loại.

Theo bà Vũ Chi Mai, Kyushu là cửa ngõ quan trọng của Nhật Bản trong du lịch và giao thương quốc tế. Với dân số khoảng 1,274 triệu người, chiếm 10,2% dân số cả nước Nhật. Diện tích và GDP chiếm khoảng 10% cả nước Nhật, vì thế quy mô kinh tế của Kyushu được gọi là “Kinh tế 10%”. Kyushu là nơi sản xuất ô-tô hàng đầu Nhật Bản. Ở Kyushu có các công ty Toyota Motor Kyushu Inc., Nissan Motor Kyushu Co., Ltd., Nissan Shatai Kyushu Co., Ltd., Daihatsu Motor Kyushu Co., Ltd... đang hoạt động với năng lực sản xuất ô-tô là hơn 1,5 triệu chiếc, chiếm khoảng 15% thị phần cả nước Nhật về số lượng xe được sản xuất.