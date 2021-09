Doanh nghiệp vận dụng hết sức sáng tạo để "sống sót" qua mùa dịch Covid-19

Dịch Covid-19 kéo dài đã làm cho nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang dần đuối sức, thậm chí trong tình trạng “hấp hối”. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp đó là cần đề cao vai trò sáng tạo, tự chủ. Đồng thời, linh hoạt, chủ động và bền bỉ, xây dựng được cho mình chiến lược phát triển cụ thể dưới những giả định về dịch bệnh.

Theo Tổng Cục Thống kê, tính chung 8 tháng qua cả nước có tới 85.500 doanh nghiệp rời khỏi thị trường. Như vậy, trung bình mỗi tháng có gần 10.700 doanh nghiệp không còn tồn tại. Sự bùng phát mạnh của làn sóng Covi-19 lần thứ 4, cùng với các đợt giãn cách liên tiếp đã khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị đình trệ. Doanh nghiệp lao đao về tài chính do không thu được tiền bán hàng, đứt gãy nguồn cung nguyên liệu, đơn hàng bị hủy, quy mô sản xuất giảm… Mặc dù vậy, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, cũng có nhiều doanh nghiệp đã thích nghi với kịch bản "sống chung với dịch" để tiếp tục tồn tại và phát triển.

Nhiều doanh nghiệp thực hiện nghiêm biện pháp 5K, trong đó vaccine đóng vai trò trọng yếu giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất.

Theo ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10, nếu năm 2020, Công ty bị đứt cả nguồn cung nguyên liệu đầu vào lẫn tiêu thụ sản phẩm đầu ra do dịch bệnh, nhiều đơn hàng bị huỷ, phải tạm dừng sản xuất một số bộ phận thì năm nay lại hoàn toàn ngược lại, May 10 và cả ngành may lại có nhiều đơn hàng hơn với cơ hội tăng trưởng lớn vào dịp cuối năm.