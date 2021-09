Doanh nghiệp TP.HCM: Du lịch sẽ hồi phục mạnh mẽ

Trong kế hoạch từng bước khôi phục nền kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID tại TP.HCM trong tình hình mới, hoạt động tham quan du lịch vẫn đang ở thế bị động và chưa triển khai nhiều.

Du lịch Việt giảm gần 52% doanh thu so với cùng kỳ năm 2020

Hiện nay, bức tranh gam màu tối đang bao trùm ngành du lịch từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam cũng như các nước trên thế giới. Doanh thu du lịch lữ hành của Việt Nam năm 2020 giảm gần 60% so với năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù có những lúc du lịch nội địa khởi sắc trở lại nhưng về tổng thể, du lịch vẫn trên đà tụt dốc và chạm đáy khi tiếp tục giảm gần 52% doanh thu so với cùng kỳ năm 2020.

Riêng tại TP.HCM, mới đây cũng đã thí điểm mở tour du lịch khép kín tại Cần Giờ và Củ Chi từ ngày 19 đến 30/9. Khách chủ yếu tham quan tại các điểm du lịch ngoài trời, tới 4 điểm du lịch gồm khu du lịch sinh thái Vàm Sát, Chiến khu Rừng Sác, khu du lịch Dần Xây và khu du lịch Hòn ngọc Phương Nam. Luồng di chuyển được đảm bảo khép kín, không tiếp xúc với người dân bên ngoài.

Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên - Tổng Giám đốc BenThanh Tourist (BTT) nhận định nhu cầu đi du lịch đang bị dồn nén rất mạnh nên chắc chắn sẽ hồi phục mạnh mẽ ngay khi đạt được các điều kiện cho phép. BTT đã nỗ lực thực hiện cùng lúc nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn và duy trì hoạt động kinh doanh trong bối cảnh đại dịch gây ảnh hưởng rất lớn đến ngành du lịch.

Ông chia sẻ, tận dụng thời gian giãn cách xã hội đồng thời nhằm “giữ lửa” cho nhân viên, công ty đã giữ lại hầu hết người lao động, trích quỹ để hỗ trợ những nhân viên không may bị nhiễm COVID-19. Bên cạnh đó, BTT còn gửi đến người lao động nhiều phần quà và gói hỗ trợ an sinh, tổ chức các cuộc thi truyền tải thông điệp tích cực như “Ở nhà an toàn”, “Vẫn khỏe khi ở nhà”...

Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên - Tổng Giám đốc BenThanh Tourist

“BTT đã lên kế hoạch để tiến hành giám sát chặt chẽ và cắt giảm các chi phí hoạt động nhưng vẫn đảm bảo thu nhập cho người lao động. Công ty cũng bố trí nguồn nhân lực phù hợp với tình hình kinh doanh trong trạng thái bình thường mới. Tổ chức các khóa học thường xuyên để nhân viên có thể ôn lại kiến thức đồng thời nâng cao nghiệp vụ du lịch”, ông Hoài Nguyên nói về những bước chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại ngành du lịch.

Ông Lại Minh Duy – Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch TST cho biết, sau khi nhận khách trở lại, lãnh đạo doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch đào tạo, mời cán bộ ở Trung tâm y tế dự phòng để huấn luyện an toàn cho đội ngũ tiếp khách, làm việc với các chỗ lưu trú, đội ngũ dẫn khách - đi tour… Xây dựng Ban an toàn cho đội ngũ và khách hàng.