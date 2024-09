Doanh nghiệp liên kết mở rộng vùng nguyên liệu, kênh phân phối

Ngày 24/9/2024, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) tổ chức “Lễ công bố quy hoạch vùng nguyên liệu sản phẩm Saigon Co.op” nhằm xây dựng và thực hiện chiến lược quy hoạch vùng nguyên liệu. Việc quy hoạch vùng nguyên liệu còn góp phần tạo nên hệ sinh thái bán lẻ vừa hỗ trợ cho các địa phương vừa kết nối các nhà sản xuất, xây dựng nên hệ thống cung ứng thực phẩm an toàn, góp phần vào sự phát triển bền vững và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Theo đó Saigon Co.op đồng thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ với 17 nhà cung cấp từ 6 tỉnh, thành (TP. HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Tiền Giang), đánh dấu hoàn tất giai đoạn 1 của chương trình “quy hoạch vùng nguyên liệu sản phẩm Saigon Co.op”. Đây là các đối tác kinh doanh sản xuất và canh tác các mặt hàng nông sản Việt như bưởi da xanh, xoài, chuối, dưa lưới, thanh long, bắp cải trắng, cà chua, cà rốt, rau xà lách, dưa leo …. Quá trình quy hoạch vùng nguyên liệu sản phẩm Saigon Co.op dự kiến kéo dài đến hết năm 2025, chia thành các giai đoạn 2 và 3, tại các tỉnh thành còn lại trên toàn quốc. Ngoài ra, Saigon Co.op hỗ trợ ứng vốn sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho 5 nhà cung cấp là các hợp tác xã và nhà cung cấp nguyên liệu địa phương chuyên canh các mặt hàng rau an toàn như dưa leo, cà chua beef, bắp cải trắng … Ông Nguyễn Anh Đức – Tổng Giám đốc Saigon Co.op chia sẻ “Chúng tôi không ngừng nỗ lực và cải thiện chuỗi cung ứng từ khâu sản xuất đến khâu phân phối nhằm mang đến những sản phẩm không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Quan trọng hơn là thúc đẩy phát triển bền vững các doanh nghiệp Việt Nam cũng như là nền kinh tế Việt Nam. Xây dựng vùng nguyên liệu gắn với mã số vùng trồng không chỉ mang đến cho người dùng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm giúp nhà sản xuất ổn định đầu ra. Hơn thế nữa, đây là yếu tố then chốt giúp cho việc nhà phân phối đảm bảo nguồn cung ứng ổn định”. Ông Nguyễn Nguyên Phương – Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. HCM khẳng định “TP. HCM dồi dào tiềm lực và điều kiện để phát triển vùng nguyên liệu một cách bền vững. Với sự quyết tâm và nỗ lực của chính quyền thành phố, doanh nghiệp và cộng đồng, tôi tin rằng chúng ta sẽ xây dựng được những vùng nguyên liệu chất lượng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân”. Saigon Co.op cùng với các hộ nông dân, các hợp tác xã và nhà cung cấp nguyên liệu địa phương tạo ra mối quan hệ đối tác chặt chẽ thông qua việc chủ động xây dựng vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng sản xuất và phát triển bền vững. Quy hoạch vùng nguyên liệu gắn với mã số vùng trồng mang đến cho người tiêu dùng các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm mà còn có thêm nhiều sự lựa chọn với mức giá hợp lý. Đồng thời, giúp nhà sản xuất, đặc biệt là nông dân, ổn định đầu ra, tăng thu nhập và nâng cao đời sống. Hơn thế nữa, việc phát triển vùng nguyên liệu là yếu tố then chốt giúp nhà phân phối đảm bảo nguồn cung ổn định, chất lượng cao, từ đó nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Song song đó, phát triển vùng nguyên liệu còn đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra nhiều cơ hội việc làm và nâng tầm vị thế nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Trong khuôn khổ chương trình, Saigon Co.op cũng thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ với HTX Dure Cosumer’s Cooperative Union (Hàn Quốc) về hợp tác xuất nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam đến Hàn Quốc; trao đổi kinh nghiệm về điều hành bán lẻ và các hoạt động thúc đẩy phong trào HTX ở 2 quốc gia.