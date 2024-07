Doanh nghiệp cần tăng ‘sức đề kháng’ trên không gian mạng

Theo số liệu được đưa ra trong báo cáo An toàn thông tin (ATTT) do Trung tâm An toàn thông tin của VNPT, trong 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam hiện đang là một trong 10 quốc gia bị tấn công mã độc tống tiền (Ransomware) nhiều nhất thế giới. Đặc biệt, ransomware tăng đột biến so với năm 2023. Tỉ lệ doanh nghiệp, tổ chức bị tấn công ransomware năm 2023 là 66%, nhưng chỉ tính riêng nửa đầu năm 2024 tỉ lệ bị tấn công đã tăng lên 59%.

Các cuộc tấn công có chiều hướng gia tăng cả về số lượng và cách thức tấn công. Số lượng lỗ hổng mới trong năm 2024 tăng 64,33% so với cùng kỳ năm 2023, đặc biệt các lỗ hổng có mức độ nghiêm trọng cũng tăng cao. Các sự cố lộ lọt dữ liệu có chiều hướng gia tăng khi tin tặc bắt đầu nhắm vào các hệ thống, hạ tầng của các tổ chức, doanh nghiệp vừa nhỏ, các hành vi buôn bán chia sẻ dữ liệu lộ lọt đã gia tăng 22,22%.