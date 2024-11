Doanh nghiệp Bình Dương lao đao vì thiếu lao động

Cuối năm, các doanh nghiệp ở Bình Dương chạy nước rút để hoàn thành các đơn hàng nên cần nhiều lao động. Tuy nhiên, nguồn cung lao động hạn chế, khiến nhiều doanh nghiệp “đứng ngồi không yên”. Nhu cầu tuyển dụng lớn Cuối năm là giai đoạn cao điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao, tập trung vào các vị trí sản xuất trực tiếp ở ngành may mặc, cơ khí, điện tử và dịch vụ. Để đáp ứng nhu cầu sản xuất, nhiều doanh nghiệp như: Công ty TNHH Poong In Vina tại thành phố Tân Uyên đã triển khai các giải pháp như tăng ca cho công nhân theo đúng quy định và liên tục tuyển dụng lao động mới. Tuy nhiên, việc tìm kiếm lao động trong thời điểm này gặp nhiều khó khăn. Nhiều doanh nghiệp tuyển dụng nhưng lại ít lao động xin việc Ông Bùi Mạnh Hà, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Poong In Vina, cho biết, do nhu cầu ổn định trước Tết, người lao động thường không muốn thay đổi công việc. Điều này khiến việc tuyển dụng của các doanh nghiệp gặp nhiều thách thức. "Tại Tân Uyên nói riêng và Bình Dương nói chung đang khan hiếm lao động, cho nên phải tuyển liên tục. Hiện nay, cứ mỗi một người giới thiệu công nhân sẽ được nhận 1 triệu, công nhân mới vào làm ngoài lương còn được hỗ trợ 2 triệu”. Còn tại Công ty PungKool SaiGon II ở thành phố Thuận An, để mở rộng sản xuất, đơn vị đang cần thêm khoảng 200 công nhân. Mặc dù, công ty đã có những chính sách tốt nhưng sau nhiều tháng đăng tuyển vẫn chưa được như kỳ vọng. Doanh nghiệp ra đường tuyển dụng Ông Huỳnh Tấn Tài, Chủ tịch Công đoàn Công ty PungKool SaiGon II, chia sẻ năm nay, việc tuyển dụng gặp khó khăn hơn so với các năm trước. Thiếu lao động, công ty đành tuyển dụng trước đào tạo sau. "Bây giờ, tuyển công nhân có tay nghề không nhiều. Công ty đã kêu gọi công nhân có người thân, bạn bè giới thiệu và treo bảng tuyển dụng trước cửa công ty để ai biết thì tìm đến”, ông Tài nói. Hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp Theo dự báo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, trong 2 tháng cuối năm, các doanh nghiệp cần khoảng 10.000 đến 15.000 lao động. Tuy nhiên, việc tìm kiếm nguồn nhân lực đang gặp nhiều khó khăn. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng trong ngày hội việc làm Nguyên nhân chính là do tình trạng "bỏ phố về quê" của công nhân ngày càng tăng. Những người ở lại thành phố thường đã ổn định cuộc sống và ít có nhu cầu thay đổi công việc. Cùng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp trong thu hút lao động cũng khiến cho việc tuyển dụng ngày càng khó khăn. Để hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết vấn đề này, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương đã tích cực kết nối với các tỉnh thành khác, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên và miền Tây, để tìm kiếm nguồn lao động mới. Đồng thời, Trung tâm cũng tập trung vào các đối tượng như bộ đội xuất ngũ, sinh viên mới ra trường và người mãn hạn tù. Năm nay, đơn hàng quay trở lại nên doanh nghiệp bắt đầu tuyển dụng lại Ông Dương Tấn Minh, Trưởng Phòng Tư vấn - Giới thiệu Việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương cho biết: “Trung tâm vẫn đang thực hiện các chính sách, công việc như tư vấn, hỗ trợ cho lao động và doanh nghiệp trên tất cả các kênh. Trung tâm cũng đã phát triển và cho sử dụng app việc làm Bình Dương. Từ đó, doanh nghiệp và người lao động truy cập app quét mã QR để tìm kiếm việc làm và đăng tuyển”. Theo lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, trong bối cảnh khan hiếm nguồn lao động bổ sung, cùng với những giải pháp kết nối cung cầu thị trường lao động, đòi hỏi doanh nghiệp cần duy trì, nâng cao chính sách chăm lo thiết thực, thỏa đáng, nhằm thu hút và giữ chân công nhân lao động của mình.