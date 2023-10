Doanh nghiệp BĐS lớn thứ 3 Việt Nam: Ông chủ bí ẩn, âm thầm lỗ 30 tỷ/ngày

CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn thành lập năm 1999 và được biết đến là chủ đầu tư dự án Sài Gòn Bình An (tên thương mại The Global City). Trong khi đơn vị phát triển dự án là Masterise Homes thuộc Masterise Group.

The Global City là khu đô thị nằm ngay trung tâm Phường An Phú, TP. Thủ Đức (trước là Quận 2), TP.HCM do Masterise Homes phát triển, dự án còn được biết đến với tên gọi Khu đô thị Sài Gòn Bình An (cấp phép ban đầu năm 2001) có quy mô hơn 117 ha với đầy đủ các loại hình từ căn hộ, nhà phố, biệt thự, khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế, trường học quốc tế và các dịch vụ cao cấp khác.

Ngân hàng hỗ trợ vay là Techcombank và Vietinbank. Đây là dự án có vị trí và quy mô lớn tại TP.HCM hiện nay.

Theo danh sách nợ thuế đợt III năm 2022 do Cục Thuế TP.HCM công bố, CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn đứng thứ 2 trong số các doanh nghiệp nợ thuế nhiều nhất, với hơn 576 tỷ đồng.

Khu đô thị Sài Gòn Bình An từng được giới thiệu với cái tên Sài Gòn Bình An - Him Lam City. Tuy nhiên, tới đầu 2020, theo tờ Thanh tra, một tập đoàn địa ốc lớn khác đã thay thế nhóm Him Lam. Ông Bùi Đức Khoa ngồi vào ghế Chủ tịch HĐQT. Đây là doanh nhân trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.

Tới giữa năm 2021, bà Mai Thị Kim Oanh, cựu Trưởng Ban kiểm soát của Masterise Homes được chọn thay thế ông Khoa làm Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của SDIC.