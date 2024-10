Doanh nghiệp bầu Đức chậm trả nợ 4.500 tỷ đồng trái phiếu

Mặc dù hoạt động kinh doanh của Hoàng Anh Gia Lai khởi sắc hơn nhiều nhưng doanh nghiệp của bầu Đức vẫn tiếp tục chậm trả 4.500 tỷ đồng nợ gốc và lãi trái phiếu. CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG), do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm chủ tịch, vừa công bố thông tin bất thường về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu. Cụ thể, HAGL thông báo sẽ chậm thanh toán hơn 4.500 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu của mã HAGLBOND16.26 được phát hành ngày 30/12/2016. Trong đó, HAGL sẽ chậm thanh toán hơn 3.484 tỷ đồng lãi và hơn 1.015 tỷ đồng gốc. Thời gian dự kiến được HAGL thanh toán vào quý IV. Lý do chậm thanh toán, theo HAGL, là bởi vẫn chưa thu đủ nguồn tiền từ khoản nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (đã thỏa thuận lộ trình trả nợ 3 bên) và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lợi. Thời gian qua, tình hình hoạt động kinh doanh của HAGL rất khả quan, có nhiều triển vọng tốt. Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét 6 tháng đầu năm, doanh thu của HAGL tuy giảm 11% so với cùng kỳ, chỉ đạt gần 2.800 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 500 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Đến hết quý II/2024, nợ phải trả của HAGL là hơn 12.700 tỷ đồng, giảm so với hơn 14.220 tỷ đồng hồi đầu năm, trong đó có hơn 9.000 tỷ đồng nợ ngắn hạn. Các sản phẩm chính của công ty do bầu Đức làm chủ tịch như sầu riêng, chuối đều có đầu ra thuận lợi, giá bán cao. Trên thị trường, kết phiên ngày 1/10, cổ phiếu HAG đạt 11.050 đồng/cp.