Doanh nghiệp bất động sản buộc phải 'bán mình'

Thương vụ chuyển nhượng này có giá trị 662 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất, ước tính Nam Long có thể thu về lợi nhuận sau thuế khoảng 200 tỷ đồng.

Dự án Nam Long Đại Phước có tên thương mại là Paragon Đại Phước, thuộc phân khu 8, Cù lao Ông Cồn (xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Theo kế hoạch, dự án sẽ được Nam Long và Nishi Nippon Railroad phát triển với khoảng 670 sản phẩm, chủ yếu gồm biệt thự song lập và đơn lập cao cấp.

Công ty CP Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) cũng tính bán dự án Khu du lịch biển Bãi Bụt - Sơn Trà do Công ty CP Hải Duy làm chủ đầu tư; dự án khu chung cư lô C1, phường Bình An, (TP. Dĩ An, Bình Dương) do LDG làm chủ đầu tư và các tài sản, dự án khác thuộc công ty để thanh toán các khoản nợ trái phiếu, nợ ngân hàng.

Tiếp tục được thúc đẩy