Đoàn xe hộ tống đại sứ Nga ở Pakistan trúng mìn, phát nổ

Đoàn xe hộ tống Đại sứ Nga tại Pakistan Albert Khorev, và các nhà ngoại giao khác đã bị trúng mìn và phát nổ. Theo hãng tin RT, vụ việc xảy ra hôm 22/9, khi đại sứ Khorev đang đi cùng một phái đoàn gồm đại sứ của một số quốc gia khác. Phái đoàn đã tham dự diễn đàn du lịch do Phòng Thương mại và Công nghiệp Islamabad tổ chức. Đại sứ quán Nga cho biết, một số cảnh sát đã bị thương trong vụ nổ, sau khi một chiếc xe trong đoàn hộ tống bị trúng mìn. Không có nhà ngoại giao nào bị thương. Đại sứ Nga tại Pakistan Albert Khorev. Ảnh: Tass Chính quyền Pakistan đã lên tiếng xác nhận, và cho hay tất cả thành viên trong phái đoàn đã được sơ tán an toàn khỏi địa điểm xảy ra vụ nổ. "Tất cả các đại sứ vẫn an toàn trong vụ tấn công, và đã được di chuyển đến nơi an toàn trước khi khởi hành đến Islamabad", Phó Tổng thanh tra cảnh sát Mohammad Ali Gandapur nói. Tuy nhiên, ông Zahidullah Khan, cảnh sát quận Swat, cho hay một sĩ quan đã thiệt mạng, và 4 người khác bị thương trong vụ nổ. “Đội dẫn đầu đoàn xe đã bị trúng bom ven đường”, ông Khan cho biết.