Đoàn Thiên Ân kết thúc nhiệm kỳ sóng gió

Ngày 1/10/2022, Đoàn Thiên Ân đến từ Long An đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, cao 1,75 m, số đo hình thể là 88,5-66-98 cm, cô là sinh viên Đại học Công nghiệp TPHCM. Đăng quang hoa hậu, Thiên Ân trở thành đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 tổ chức ở Indonesia



Sau khi đăng quang, Thiên Ân chỉ có 3 ngày để chuẩn bị thi quốc tế. Cô phải thực hiện các bộ ảnh và gấp rút chuẩn bị hành lý để sang Indonesia. Do thời gian quá gấp gáp, người đẹp bị lộ khoảnh khắc kiệt sức, ngủ gục trong hậu trường

Sáng 4/10/2022, Đoàn Thiên Ân lên đường sang Indonesia để dự Miss Grand International 2022. Người đẹp nổi bật với bộ jumpsuit màu cam ở sân bay

Sau gần 1 tháng thi thố, Đoàn Thiên Ân tham dự chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 với sự ủng hộ lớn từ khán giả quê nhà. Nhờ sự bình chọn của khán giả, cô đã chiến thắng giải thưởng Country's Power of The Year và vào thẳng top 20