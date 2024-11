Đoàn ô tô cổ từ Việt Nam lần đầu đi đường bộ sang Thái Lan dự lễ hội xe

Đoàn xe ô tô cổ của Việt Nam gồm 6 chiếc đã bắt đầu hành trình kéo dài khoảng 12 ngày và hơn 2.000km sang Thái Lan dự lễ hội xe. Câu lạc bộ xe ô tô cổ Sài Gòn (Saigon Classic Car Club), được thành lập chính thức vào năm 2011 bởi một nhóm những người đam mê xe cổ sống tại Việt Nam và kiều bào ở nước ngoài. Từ khi ra đời, câu lạc bộ đã không ngừng lên kế hoạch cho những chuyến du ngoạn gần xa bằng xe ô tô cổ nhưng những chuyến đi này mới chỉ giới hạn trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Đến tháng 9/2024, câu lạc bộ nhận lời mời tham dự từ Ban tổ chức lễ hội xe thể thao, mô tô và xe cổ của Thái Lan, diễn ra vào ngày 23 và 24 tháng 11. Đây được xem là chuyến đi đầu tiên của những chiếc ô tô cổ đến từ Việt Nam. Chương trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng trong khoảng 2 tháng. Tham gia chuyến du hành này có 5 chiếc xe cổ cùng 1 chiếc xe bán cổ điển thuộc hãng Honda mang phong cách JDM, sản xuất năm 1988. Năm chiếc xe cổ này gồm: Hai chiếc Volkswagen Bus T1 (sản xuất trong thập niên 1960), Ford Customline (thập niên 1950), Mercedes-Benz 220S (thập niên 1960), và Ford Mustang (thập niên 1960). Ngày 18/11, đoàn đã chọn điểm xuất phát tại Khách sạn Continental, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, nơi mà các thành viên thường xuyên họp mặt hàng tuần. Đoàn xe cổ Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Xa Mát (Tây Ninh). Ảnh: Xuân Thủy. Anh Nguyễn Xuân Thủy, thành viên CLB cho biết, theo tính toán, nếu di chuyển thẳng từ TP. Hồ Chí Minh đến Xiêm Riệp, Campuchia, đoàn sẽ phải đi một quãng đường gần 400km trong một ngày. Đây là thách thức lớn đối với những chiếc xe cổ đã có tuổi đời trên 50 năm. Vì vậy, đoàn quyết định di chuyển sớm một ngày tại tỉnh Tây Ninh để có thêm thời gian kiểm tra xe trước khi sang Campuchia. Tại đây, một số xe gặp hỏng hóc ở những km đầu tiên đã được xử lý triệt để các vấn đề về bạc đạn, bánh xe và hệ thống phanh để sáng hôm sau tiếp tục hành trình. Thành viên trong đoàn đang khắc phục nhanh hư hỏng của chiếc Ford Mustang 1967. Ảnh: Xuân Thủy. Khi đến Xiêm Riệp, đoàn xe có một ngày trải nghiệm xe cổ tại di sản Ăngkor Wat. Đồng thời, những trục trặc về xe cộ tiếp tục được giải quyết với sự hỗ trợ từ thợ máy địa phương, giúp đoàn có thể tiếp tục chặng đường phía trước. Hành trình còn lại trên đất Thái Lan khá tốt đẹp, với điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Khau Yai, Thái Lan. Đây là khu vực nổi tiếng với công viên quốc gia, rừng nguyên sinh cùng nhiều điểm du lịch hấp dẫn. Đoàn xe cổ Việt Nam dừng chân ở Khau Yai, Thái Lan. Từ trái qua phải là Volkswagen Bus T1, Ford Mustang 1967, Honda JDM, Mercedes-Benz 220S, Volkswagen Bus T1 và Ford Customline. Ảnh: Xuân Thủy. Mặc dù lễ hội diễn ra tại vùng quê Buri Ram, cách Bangkok hơn 200 km và chỉ kéo dài trong hai ngày, sự kiện này được tổ chức rất quy mô và chuyên nghiệp. Điều đó đã thu hút nhiều người đam mê xe từ các quốc gia lân cận như Malaysia, Singapore và Campuchia tham gia. Lễ hội là nơi quy tụ các tay đua chuyên nghiệp của Thái Lan, từ xe ô tô thể thao đến xe máy thể thao, xe máy nhỏ và xe cổ. Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký tham gia đua trong trường đua sau khi được ban tổ chức huấn luyện về kỹ năng và quy định an toàn. Lễ hội đã tạo nên một không gian giao lưu, trải nghiệm tuyệt vời cho những người đam mê xe cộ, để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Anh Thủy kể thêm, ông David Chan, một người bạn thân thiết của đoàn Việt Nam, dù đã 80 tuổi nhưng vẫn một mình lái chiếc Mini Cooper Wagon đời 1966 vượt hơn 2000 km để tham dự lễ hội, minh chứng cho niềm đam mê mãnh liệt với xe cổ. Đoàn xe Việt Nam di chuyển trên đất Thái Lan. Ảnh: Xuân Thủy. Khu vực trưng bày xe của đoàn Việt Nam trong lễ hội. Ảnh: Xuân Thủy. Đoàn xe Việt Nam chuẩn bị tham dự diễu hành xe trong hoạt động của lễ hội hôm 23/11. Ảnh: Xuân Thủy. Trước đó vào ngày 28/1/2024, đoàn siêu xe cổ độc hiếm đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đã xuất phát từ Bình Dương để mở màn cho hành hành trình khám phá xuyên 4 quốc gia Đông Nam Á mang tên “Road to Hanoi Marathon” của Câu lạc bộ (CLB) xe cổ nổi tiếng Rally the Globe (trụ sở tại Vương quốc Anh). Trong đó, 27 chiếc đến từ 10 quốc gia và khoảng 60 chiếc của giới chơi xe ở Việt Nam đã tham gia giao lưu. Tại sự kiện này, CLB Saigon Classic Car Club đã có nhiều hoạt động kết nối cũng như hỗ trợ những người bạn đam mê xe đến từ nước ngoài, đồng thời nhen nhúm ý tưởng cho những chuyến đi xe cổ dài ngày xuyên quốc gia.