Đoàn đại biểu Quốc hội Cà Mau nói gì về việc ông Lê Thanh Vân bị bắt?

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 10/7, căn cứ tài liệu điều tra vụ án, căn cứ quy định pháp luật, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Thanh Vân (60 tuổi, đại biểu Quốc hội khóa XV), trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Ông Lê Thanh Vân bị điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Đây là diễn biến trong quá trình mở rộng điều tra vụ án ông Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm phạm tội Cưỡng đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, xảy ra tại tỉnh Thái Bình.

Công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ; đồng thời mở rộng điều tra vụ án, thu hồi tài sản theo quy định pháp luật.