Đoàn cứu hộ của Việt Nam đã tìm thấy tổng cộng 4 nạn nhân ở Myanmar

Tính đến tối 1/4, đoàn cứu hộ Bộ Công an làm việc tại thị trấn ZabuThiri, ngoại ô thủ đô Naypyidaw (Myanmar), đã phát hiện thêm 1 nạn nhân trong đống đổ nát. Nạn nhân được tìm thấy là nam thanh niên 17 tuổi người địa phương. Như vậy, tính đến thời điểm này, đoàn cứu hộ của Bộ Công an đã tìm thấy tổng cộng 3 nạn nhân từ đống đổ nát. Rất không may, các nạn nhân đều đã tử vong khi được đưa ra ngoài.

Đoàn cứu hộ đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) – Trưởng đoàn công tác cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ, đoàn cứu trợ Bộ Công an đã nhận được sự yêu thương, tôn trọng của người dân địa phương. Xung quannh nơi đoàn đóng quân và làm việc, hễ nhìn thấy lá cờ Việt Nam tung bay, người dân địa phương lại đến động viên, chia sẻ công việc nặng nhọc.

Với tinh tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách", sau khi nhận được các nhu yếu phẩm của Đoàn công tác Bộ Công an, các chiến sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH công an nhân dân lại cùng chung tay chia sẻ một phần mỳ tôm, lương khô với người dân Myanmar.

Trong ngày 1/4, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam cũng đưa được thi thể 1 nạn nhân ra ngoài tòa nhà bị sập do động đất tại thủ đô Naypyidaw của Myanmar. Nạn nhân là một cụ ông sống tại khu vực Bala Tidi, quận Zabu Thiri, thủ đô Naypyidaw.

Trước đó, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam đã sử dụng chó nghiệp vụ, radar xuyên tường và các thiết bị tìm kiếm bằng hình ảnh để xác định chính xác vị trí cụ ông thiệt mạng.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), Trưởng đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar cho biết, công tác cứu hộ diễn ra từ sáng sớm, tuy nhiên gặp nhiều khó khăn bởi khi sử dụng các thiết bị banh tách, khoan cắt bê tông, công trình dễ bị đổ sụp, gây nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực và quyết tâm khắc phục khó khăn, sau hơn 4 giờ đồng hồ, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam đã đưa được thi thể cụ ông ra ngoài và bàn giao cho gia đình về lo hậu sự.