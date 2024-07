Đoạn clip hiếm về cố ca sĩ Phi Nhung

Nhìn hình ảnh ca sĩ Phi Nhung trong đoạn clip mà Wendy Phạm vừa đăng tải, nhiều khán giả đã để lại bình luận bày tỏ sự tiếc thương Phi Nhung khi xem lại đoạn clip đặc biệt do con gái ruột của nữ ca sĩ đăng tải: "Thương quá, cứ như là Phi Nhung vẫn đang đi lưu diễn", "Giá như Phi Nhung còn sống thì em vui lắm. Nhớ thương Phi Nhung vô cùng", "Tự dưng thấy cay mắt", "Nhìn hai bà cháu thật đáng yêu", "Hai bà cháu thật khắng khít, Nathan sướng hơn hai em vì được gặp bà"...

Cháu ngoại đầu tiên của Phi Nhung còn tiết lộ, bà ngoại thường "dẫn con đi chơi, đi mua sắm, đút cơm cho con ăn. Mỗi lần con hư, ngoại chỉ la mẹ Wendy".

Nathan may mắn hơn 2 em của mình khi có những ký ức đẹp về bà ngoại, về khoảng thời gian ở cạnh bà ngoại. Khi Phi Nhung mất, chị chưa kịp nhìn mặt cháu ngoại thứ hai ngoài đời. Do đó, Nathan là cậu bé may mắn, có nhiều kỷ niệm với bà ngoại hơn 2 em.

Sau này, Wendy Phạm sinh thêm bé thứ 3, đặt tên là Madilyn Nhung Võ - gợi nhắc đến người bà quá cố của bé.

