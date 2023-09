Độ phũ của Kylie Jenner: Hôn tình mới Timothée Chalamet trước mặt tình cũ

Đến tháng 2/2022, cặp đôi đón con chung thứ hai ra đời, đó là cậu con trai Aire (hiện được 1 tuổi). Trong quá trình gắn bó, Kylie và Travis liên tục chia tay rồi tái hợp. Lần gần đây nhất hai người chia tay là hồi tháng 1/2023, khi con trai của cặp đôi còn chưa được 1 tuổi.

Dù đã chia tay, nhưng Travis vẫn luôn thể hiện tình cảm dành cho Kylie, anh thường xuyên để lại những bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho Kylie trong các đăng tải của cô trên mạng xã hội. Thực tế, xuyên suốt quá trình gắn bó, dù có hai con chung, nhưng Kylie và Travis luôn sống riêng theo kiểu... "nhà ai, người nấy ở".

Thời gian gần đây, tin đồn Kylie hẹn hò với nam diễn viên Timothée Chalamet liên tục dấy lên, cho tới giờ, những tin đồn ấy hóa ra là... sự thật.

Kylie vốn được nhìn nhận trong showbiz Mỹ là một ngôi sao truyền hình thực tế kiêm nữ doanh nhân trẻ trung, nổi tiếng, thành đạt và giàu có. Việc cô quyết định làm mẹ ở tuổi 21 từng là tin tức gây sốc trong showbiz Mỹ. Hiện tại, ở tuổi 26, Kylie đã có hai con và một khối tài sản kếch xù có được chủ yếu nhờ hoạt động kinh doanh mỹ phẩm.



Kylie và Travis khi còn gắn bó (Ảnh: Daily Mail).

Người đẹp từng chia sẻ về cảm nhận khi làm mẹ: "Tôi không nghĩ cuộc sống của tôi thay đổi nhiều sau khi tôi trở thành một người mẹ. Nhưng cách nhìn của tôi về cuộc sống đã thực sự thay đổi từ khi tôi làm mẹ, tôi biết nghĩ nhiều hơn về tương lai.

Tôi từng sống gấp và nghĩ ngắn. Mỗi ngày đối với tôi từng diễn ra theo kiểu thế nào cũng được, rất tùy hứng, nhưng giờ tôi sống khác trước nhiều. Tôi thực sự cảm thấy yêu bản thân mình hơn sau khi làm mẹ, tôi vốn là người vui vẻ, tích cực, nhưng bây giờ, tôi còn vui vẻ, tích cực hơn".

Hiện tại, Kylie được cho là có khối gia sản vào khoảng 900 triệu USD. Tình cũ của cô - rapper Travis Scott - có khối tài sản vào khoảng 65 triệu USD. Tình mới của Kylie - nam diễn viên Timothée Chalamet - có khối tài sản vào khoảng 25 triệu USD. Như vậy, Kylie luôn có khối tài sản vượt trội so với những bạn trai mà cô hẹn hò, gắn bó.