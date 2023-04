Độ nổi tiếng của mỹ nữ đang bị đăng tin lộ 3 video nhạy cảm

Cảnh Điềm sinh năm 1988 ở Tây An, Thiểm Tây. Người đẹp được cho là xuất thân trong gia đình chính trị và theo học khiêu vũ ở Đoàn nghệ thuật Tiểu Thiên Nga tỉnh Thiểm Tây. Năm 12 tuổi, cô chuyển đến theo học tại Học viện vũ đạo Bắc Kinh, ngành múa dân gian Trung Quốc.



Bên cạnh đó, Cảnh Điềm còn có tài năng ca hát, cô ra mắt album đầu tay "Who Are You" năm 2006. Một năm sau, cô được mời làm người phát ngôn cho hoa anh đào Tây Bắc và thi đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Con đường showbiz của Cảnh Điềm mở ra từ đây.



Thời điểm đầu, Cảnh Điềm được biết đến là “gà cưng” công ty Vạn Đạt, thuộc sở hữu của tỷ phú Vương Kiện Lâm – từng giàu nhất châu Á, ông trùm địa ốc Trung Quốc. Khí chất sang trọng, tao nhã, được khán giả gọi là “đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh”. Mới vào nghề, cô có cơ hội hợp tác cùng nhiều ngôi sao trong nước và Hollywood như Chân Tử Đan, Thành Long, Kim Hee Sun, Châu Nhuận Phát, Tạ Đình Phong, Tom Hiddleston, Orlando Bloom…



Liên tiếp nhận “bom tấn” như "The Great Wall", "Kong Skull Island", "Pacific Rim: Uprising"… nhưng Cảnh Điềm bị chê diễn xuất kém cỏi, không tạo dấu ấn nào trên màn ảnh. Trong "Kong: Skull Island", vai diễn của cô nhận đánh giá mờ nhạt, không có ảnh hưởng đến nội dung. Theo nhiều ý kiến, Cảnh Điềm có được vai diễn do sự o bế của Vương Kiện Lâm - chủ sở hữu Legendary, một trong những hãng phim sản xuất Kong.