Độ giàu có của nam diễn viên 8X 'đang tìm vợ', ở nhà 45 tỷ

Quốc Trường là nghệ sĩ đa năng khi không chỉ thành công ở diễn xuất mà anh còn là một doanh nhân mát tay. Chính vì thế, không khó hiểu khi anh sở hữu cho mình khối tài sản đáng mơ ước khi mới ngoài 30 tuổi.



Căn biệt thự của diễn viên Quốc Trường ở TP.HCM có khoảng sân vườn lớn, tràn ngập cây xanh.

Sở hữu vẻ ngoài điển trai, nam diễn viên gốc Cần Thơ còn gây ấn tượng bởi sự nghiệp thăng tiến và nắm trong tay khối tài sản lớn. Là một diễn viên chăm chỉ trong sự nghiệp diễn xuất kiêm doanh nhân thành đạt trên thương trường, Quốc Trường làm nhiều người ngưỡng mộ vì sự thành công. Sau thời gian hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, nam diễn viên Về Nhà Đi Con đã sở hữu căn biệt thự sang trọng.



Quốc Trường nổi tiếng với loạt bộ phim ăn khách "Về Nhà Đi Con", "Oan Gia Đại Chiến 2", "Gạo Nếp Gạo Tẻ", "Bẫy Ngọt Ngào"...

Trước đó từng chía sẻ với Tri Thức Trẻ về những thành quả đạt được, Quốc Trường cho biết tất cả đều xuất phát từ may mắn: "Cũng có thể do tôi có nhiều phước phần nên thường đưa ra những quyết định đúng đắn. Tôi cũng cảm thấy mình chưa đủ giỏi, diễn chưa bằng người này, làm doanh nghiệp chưa bằng người khác, đẹp trai cũng không bằng nhiều người.

Vậy có thể nói những gì tôi có được ngày hôm nay là do may mắn. May mắn đến từ bên trong, từ những điều nhỏ do chính chúng ta tạo nên. Chẳng hạn như biết khiêm nhường, nhớ ơn, chào hỏi người lớn. Có những người giỏi hơn mình nhưng cơ hội không tới. Còn tôi may mắn làm đâu dính đó".