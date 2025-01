Đổ giấm vào lòng bàn tay xoa đều có tác dụng gì?

Ít ai ngờ rằng việc đổ giấm vào lòng bàn tay và xoa đều sẽ mang lại nhiều lợi ích đáng kinh ngạc đến vậy. Có vô số mẹo hay từ giấm - nguyên liệu luôn sẵn trong mọi gia đình, không chỉ tham gia vào các bữa ăn với vai trò gia vị, chất làm sạch, khử mùi mà còn được sử dụng trong rất nhiều giải pháp hữu ích. Đổ giấm vào lòng bàn tay xoa đều là một mẹo rất hiệu quả trong việc giải quyết một vấn đề thường gặp khi nấu nướng. Đổ giấm vào lòng bàn tay xoa đều để nhận lợi ích bất ngờ Mẹo vặt này được áp dụng khi bạn bị nóng rát tay do tiếp xúc trực tiếp với ớt. Một trong những công dụng ít ai ngờ tới của giấm là làm giảm cảm giác rát bỏng sau khi tay chạm phải loại ớt quá cay, tình huống nhiều người gặp phải khi thái ớ hay tỉa hoa bằng ớt. Chất capsaicin, thành phần tạo nên vị cay trong ớt chính là thủ phạm khi dính vào da. Giấm làm giảm độ nóng rát khi thái ớt. (Ảnh: istockphoto) Capsaicin không hòa tan trong nước nhưng có thể bị trung hòa bởi axit axetic (thành phần chính của giấm). Axit axetic làm tan capsaicin, qua đó giảm thiểu sự kích ứng da. Trước khi bắt đầu thái ớt, bạn hãy chuẩn bị một chén nhỏ giấm. Loại giấm nào cũng có thể dùng, nhưng giấm trắng thường được khuyên lựa chọn vì dễ tìm và giá thành rẻ. Sau khi thái ớt hoặc khi cảm thấy tay bắt đầu nóng rát do ớt, đổ giấm vào lòng bàn tay xoa đều một cách nhẹ nhàng, lưu ý chỉ cần lượng nhỏ giấm và tập trung nhiều hơn vào các khu vực đã tiếp xúc với ớt. Để tránh lưu lại mùi giấm, sau khi xoa đều giấm lên tay, bạn hãy rửa sạch tay dưới vòi nước. Bạn cũng có thể dùng chút xà phòng để loại bỏ hoàn toàn mùi này. Sau khi rửa tay, tốt nhất là bạn bôi một chút kem dưỡng để tránh hiện tượng khô da do axit axetic. Đổ giấm vào lòng bàn tay xoa đều để nhận lợi ích bất ngờ. (Ảnh: Lovetoknow) Không chỉ làm giảm cảm giác nóng rát do giấm, việc đổ giấm vào lòng bàn tay xoa đều cũng có tác dụng khử mùi hôi thực phẩm trên tay, thường được áp dụng sau khi tiếp xúc với hành tỏi, cá hay các thực phẩm có mùi mạnh khác. Những công dụng khác của giấm Một số mẹo hữu ích với giấm mà bạn có thể áp dụng để khiến công việc nội trợ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn: Làm sạch, khử mùi hôi Tủ lạnh là nơi thường xuyên bị bám mùi từ thực phẩm. Để khử mùi và làm sạch tủ lạnh, bạn có thể dùng khăn mềm thấm giấm và lau nhẹ bề mặt bên trong. Giấm sẽ giúp tiêu diệt các vi khuẩn và khử mùi hiệu quả. Để khử mùi hôi trong lò nướng hoặc lò vi sóng, hãy đặt một bát giấm nhỏ bên trong và bật chế độ làm nóng trong vài phút. Giấm sẽ hấp thụ hoàn toàn mùi khó chịu, trả lại không gian thông thoáng cho lò. Làm sạch đồ dùng bếp Để làm sạch vết bẩn bám cứng đầu trên đồ dùng nhà bếp như nồi, chảo, bạn có thể đun một ít giấm trong nồi hoặc chảo đó khoảng vài phút. Cách này sẽ giúp vết bẩn bong ra một cách dễ dàng hơn. Giữ trái cây tươi lâu Hòa giấm với nước theo tỷ lệ 1:3 và xịt lên bề mặt trái cây trước khi cất vào tủ lạnh. Giấm giúp tiêu diệt vi khuẩn và nấm mốc, giúp trái cây tươi lâu hơn mà không ảnh hưởng đến hương vị. Làm sạch cặn Cặn bám trên ấm đun nước không chỉ làm giảm hiệu suất đun mà còn ảnh hưởng đến chất lượng nước. Để làm sạch cặn, hãy đun sôi hỗn hợp nước và giấm theo tỷ lệ 1:1 trong ấm, sau đó để nguội và tráng lại với nước sạch. Tẩy vết bẩn quần áo Với những vết bẩn cứng đầu trên quần áo, đặc biệt là vết mực hay rượu vang, bạn có thể ngâm chúng trong giấm trắng khoảng 10-15 phút trước khi giặt bằng xà phòng để tăng hiệu quả tẩy rửa. Theo VTC News