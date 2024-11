Độ cao bao nhiêu là phù hợp mỗi khi lắp đặt TV?

Việc đặt TV quá cao hoặc quá thấp có thể gây ra nhiều vấn đề khác ngoài chất lượng hình ảnh mà người tiêu dùng cần chú ý. Khi lắp đặt một chiếc TV mới tại nhà, nhiều người thường đặt nó ở bất kỳ vị trí nào có không gian trống, cho dù là trên một món đồ nội thất hay treo trên tường. Trước đây, điều này không gây ra nhiều vấn đề do kích thước màn hình tương đối nhỏ. Tuy nhiên, với kích thước TV hiện nay thường từ 55 inch trở lên, việc chọn sai khoảng cách và chiều cao xem có thể gây ra nhiều bất tiện. Một trong những yếu tố quan trọng là chiều cao lắp đặt TV. Nhiều người thường đặt TV quá cao hoặc quá thấp, thường là do hạn chế về không gian trong nhà. Việc đặt TV ở vị trí không hợp lý không chỉ gây khó chịu cho cổ và mắt mà còn làm giảm chất lượng hình ảnh, đặc biệt là với các mẫu TV LCD do góc nhìn tối ưu rất quan trọng. TV nên được đặt ở độ cao nào? Câu trả lời đơn giản là ở tầm mắt. Các chuyên gia tại Vogels, một công ty chuyên sản xuất giá đỡ TV, khuyến nghị rằng khi ngồi trên ghế sofa, tâm của TV nên được lắp đặt ở cùng mức độ với đôi mắt của người xem. Nếu muốn lắp đặt TV ở vị trí cao hơn, chẳng hạn như trong bếp, phòng ngủ hoặc trên lò sưởi, hãy chọn giá đỡ nghiêng để đảm bảo có được góc nhìn tốt nhất. Chiều cao tối ưu để đặt màn hình TV là khoảng một mét tính từ giữa màn hình đến sàn nhà, đặc biệt khi sử dụng ghế bành hoặc ghế thông thường. Tuy nhiên, con số này không cố định mà còn phụ thuộc vào loại đồ nội thất và chiều cao của người xem, cũng như tư thế ngồi (ngồi, nằm, hay ngả lưng) khi xem TV. Điều quan trọng là tránh việc phải ngẩng cổ hoặc cúi đầu quá nhiều nhằm đạt được góc nhìn tối ưu khoảng 30 độ theo cả chiều dọc và chiều ngang. Đây là khuyến nghị từ các chuyên gia của ITU và SMPTE (Hiệp hội Kỹ sư Điện ảnh và Truyền hình). Nếu không tuân thủ những hướng dẫn này, đặc biệt khi sử dụng TV có kích thước lớn, người xem có thể gặp phải nhiều vấn đề về thị giác như mệt mỏi do không thể quan sát toàn bộ màn hình trong một lần nhìn. Khi phải liên tục di chuyển đầu lên xuống để xem hết các phần của hình ảnh, cảm giác khó chịu sẽ gia tăng, đặc biệt nếu người xem dành nhiều giờ liên tục trước màn hình. Nếu chỉ xem phim trong thời gian ngắn, mức độ mệt mỏi sẽ thấp hơn, nhưng việc ngồi trước màn hình cả ngày có thể gây ra những khó chịu nghiêm trọng. Ngoài ra, việc không thể quan sát toàn bộ màn hình trong một cái nhìn cũng có thể dẫn đến căng thẳng ở cổ và lưng cũng như gây ra các triệu chứng như nhức mắt hoặc mờ mắt. Theo các chuyên gia y tế, tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn theo thời gian sử dụng màn hình.