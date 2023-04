DJ Thái Hoàng bị tạm giữ hình sự

Cụ thể, hồi 23h30 đêm 22/4, Tổ liên ngành gồm: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương (PC02) phối hợp với Tổ công tác 151 Công an tỉnh Hải Dương, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hải Dương (PC07) và Công an phường Nhị Châu (TP Hải Dương), kiểm tra quán Ruby Club 18 (địa chỉ: đường gom An Định, khu 6, phường Nhị Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Tại thời điểm đoàn kiểm tra, quán Ruby Club 18 đang bật nhạc công suất lớn, 94 người đang có mặt trong quán.