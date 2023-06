DJ Mie và bài học đặt bản thân ở vị trí thấp nhất

Mie không tu tập nhưng mỗi lần thăm cha đều được nghe các sư giảng nhiều điều hay, dần dà thấm thía. Cô cũng thường nghe sư Minh Niệm giảng pháp, ca sĩ Tinna Tình chia sẻ trên YouTube. Đó là lý do DJ mua cuốn Không diệt, không sinh, đừng sợ hãi của thiền sư Thích Nhất Hạnh dù chưa tự tin lật giở.

Đọc sách và nghe giảng pháp là hai hoạt động khiến Mie tiết chế được cảm xúc, lựa hành vi ứng xử phù hợp với người xung quanh. Từng có giai đoạn hễ gặp bạn trai - diễn viên Hồng Thanh là cãi vã.

"Đọc và nghe nhiều giúp tôi nhận ra mình luôn phải mang bộ mặt vui cười gượng ép khi ra đường nên có xu hướng bộc lộ, trút xả ẩn ức, tức giận - chính là bộ mặt thật xấu xí - với người gần mình", Mie bày tỏ.

Ngày trước khi cãi nhau, Hồng Thanh thường im lặng còn Mie chất vấn: "Anh hết yêu em rồi, không quan tâm em nữa". Nhờ đọc Đàn ông sao Hỏa, Đàn bà sao Kim, cô hiểu lúc đó anh đang trong "cái vỏ" của mình.



Mie và Hồng Thanh.

Một lần cãi nhau to khác do cô từng quá tò mò, muốn kiểm soát bạn trai đi đâu, làm gì và chen vào các quyết định của anh. Sau này, cô dừng can thiệp thì hai người trở lại cân bằng.

9X sửa lỗi bằng cách thực hành lòng biết ơn. Cô kể: "Tôi nắm tay Hồng Thanh, nói cảm ơn và thấy may mắn khi được anh làm gì đó cho mình trong những tháng cuối năm 2022. Bạn trai có vẻ hoảng sợ khi lần đầu tôi làm điều đó".

Mie cũng dần học được cách đặt bản thân ở vị trí thấp nhất có thể, luôn tự nhủ "Mình chẳng là ai cả". Cuộc sống của cô trở nên giản dị và bình yên hơn, đồng thời vơi cảm giác dằn vặt với người cha quá cố.

Mie thấy may mắn khi người đồng hành - bạn trai Hồng Thanh cũng chăm đọc và học hỏi từ sách, đồng thời có ý thức phát triển bản thân cao.

Theo VietNamNet