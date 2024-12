Dispatch 'bóc' thế lực khủng sau lưng thành viên NewJeans, làm lộ luôn người phản bội?

Drama giữa HYBE - Min Hee Jin - NewJeans kéo dài đã hơn nửa năm và liên tục có những "cú twist" mới. Vào ngày 2/12, Dispatch đã lên bài vạch trần Min Hee Jin sử dụng NewJeans làm lá chắn. Cựu CEO ADOR được cho là đã chỉ thị nhóm livestream khi bản thân bị kiện tội tiếp tay quấy rối tình dục, gặp Hanni 1 ngày trước khi nữ idol này tham gia cuộc kiểm toán Quốc hội, cung cấp tình dục cho thành viên cấp cao HYBE để thuận lợi đem NewJeans từ Source Music về ADOR, nhờ thầy cúng làm bùa yêu nhưng thất bại... Bài báo của Dispatch đã "gây nổ" mạng xã hội vì có những bằng chứng và nhận định chấn động. Trong số đó, netizen đặc biệt chú ý đến chi tiết Min Hee Jin nhờ chú của thành viên Hyein kết nối đến chủ tịch A của công ty Davolink. Min Hee Jin muốn được chủ tịch đầu tư 5 tỷ won (90 tỷ đồng). Đôi bên đã gặp nhau vào ngày 30/9, bàn chuyện đầu tư trong hơn 3 tiếng. 2 ngày sau, Davolink bổ nhiệm 2 giám đốc mới là những người thân cận với Min Hee Jin, trong đó có 1 người là chú của Hyein. Đây là động thái cho thấy chủ tịch A chấp thuận đầu tư. Nhưng Min Hee Jin đột ngột phủ nhận việc tiếp xúc với Davolink, nên chủ tịch A đã gỡ 2 người này ra khỏi danh sách giám đốc. Chủ tịch A than thở với Dispatch rằng đây là lần đầu tiên ông bị trêu đùa như vậy, việc Min Hee Jin nói dối khiến giá cổ phiếu Davolink giảm 50% trong thời gian ngắn.

Chú của Hyein là người kết nối Min Hee Jin đến xin chủ tịch công ty Davolink đầu tư 5 tỷ won (90 tỷ đồng). Chi tiết "5 tỷ won" khiến nhiều người đồn đoán rằng Hyein có gia thế khủng. Netizen cho rằng phải có điều kiện tốt thì em út NewJeans mới có thể gia nhập làng giải trí từ nhỏ với vai trò người mẫu như vậy. Rất có thể có "chống lưng" mạnh mẽ nên Hyein mới tự tin tỏ thái độ ra mặt khi nghe tên chủ tịch HYBE Bang Shi Hyuk trong buổi họp báo vừa qua.

Nữ idol 16 tuổi cười khẩy khi nghe đến tên chủ tịch HYBE Bang Shi Hyuk. Bên cạnh đó, Dispatch cũng vạch trần việc Min Hee Jin nghi ngờ trong nội bộ phụ huynh NewJeans có người phản bội. Những bằng chứng của Dispatch được lấy từ group chat Telegram riêng tư của Min Hee Jin, dẫn đến nhận định có người đã làm rò rỉ nội dung này ra. Và sự nghi ngờ đổ dồn vào bố mẹ thành viên Haerin. Trong buổi họp báo vừa qua, Haerin cũng là thành viên ít tỏ thái độ nhất. Điều này làm dấy lên suy đoán rất có thể Haerin sẽ "quay xe" giống như Keena của Fiffy Fiffy, ở lại công ty chủ quản thay vì kiện cáo, dứt áo ra đi.

Haerin được cho là thành viên sẽ quay lưng lại với NewJeans. Drama giữa HYBE - Min Hee Jin nổ ra từ tháng 4. HYBE thông báo cắt chức của Min Hee Jin do phát hiện âm mưu chiếm đoạt công ty con ADOR cùng NewJeans của người phụ nữ này. Đôi bên liên tục giằng co, bóc phốt nhau, chiếm sóng truyền thông suốt cả nửa năm qua. Đến nay, HYBE Labels đã buộc Min Hee Jin thôi chức CEO Ador và thay người mới vào tháng 8. Mất quyền kiểm soát NewJeans, Min Hee Jin tuyên bố rời công ty cùng hành động pháp lý sẽ được triển khai. HYBE nhún nhường mời Min Hee Jin trở lại làm giám đốc sáng tạo nhưng người phụ nữ này không đồng ý. Kể từ đó, Min Hee Jin được cho là kẻ đứng sau giật dây chỉ đạo NewJeans livestream tố cáo công ty, gửi tối hậu thư và mới đây nhất là tổ chức họp báo thông báo rời khỏi ADOR mà không cần đền hợp đồng.

Min Hee Jin không thắng trong cuộc đối đầu với HYBE...

... nhưng tiếp tục chỉ đạo NewJeans "quậy đục nước". Theo Người đưa tin