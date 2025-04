Disney hé lộ những thước phim đầu tiên của loạt bom tấn năm 2025

CinemaCon 2025 – sự kiện quy tụ tất cả các chủ rạp chiếu phim lớn nhất, các hãng phim Hollywood và các giám đốc điều hành để trình chiếu và giới thiệu những tác phẩm mới – đã khép lại vào ngày 3/4 vừa qua, sau 4 ngày diễn ra. Hãng Disney là đơn vị cuối cùng sau các hãng Universal Pictures, DreamWorks, Focus Features, Amazon MGM Studios. Paramount Pictures trình làng những thông tin và hình ảnh mới nhất về những bom tấn sắp tới của hãng.

Mọi sự tập trung dồn vào đoạn quảng cáo siêu phẩm Avatar: Fire and Ash (Avatar 3) sẽ ra rạp ngày 19/12 tới, do nữ diễn viên Zoe Saldana giới thiệu. Cảnh quay mở đầu cho thấy quang cảnh tươi tốt, xa lạ của Pandora - nơi có hai bộ tộc Na'vi mới. Một là Wind Traders - những người lướt trên bầu trời trong những chiếc phi thuyền giống như khinh khí cầu hùng vĩ. Hai là đối thủ hung dữ của họ - Fire People - những người cầm những mũi tên rực lửa lao vào các sinh vật bay Ikran.

Nữ diễn viên Zoe Saldana thay mặt đạo diễn James Cameron giới thiệu những thước phim đầu tiên về Avatar 3 tại CinemaCon ngày 3/4

Cảnh tiếp theo là những người bộ tộc Ash tấn công trên không nhắm vào Jake, Neytiri và gia tộc dẫn đến mất mát bi thảm, khi một người Na'vi ngã xuống trong trận chiến. Sau đó là lời thoại của Jake Sully cầu xin Neytiri: “Chúng ta không thể tiếp tục sống như thế này, em yêu. Chúng ta không thể mang theo sự thù hận này nữa".

Câu chuyện ở phần 3 bắt đầu bằng sự kiện gia đình Sully đau đớn vì mất đi con trai. Để tìm kiếm sự an toàn và đoàn kết, họ tìm đến gia tộc Metkayina sống dưới đại dương nhưng lại vướng vào một cuộc chiến khác. Lần này, họ phải chống lại một phe phái mới trỗi dậy từ ngọn lửa.

James Cameron không có mặt ở CinemaCon để giới thiệu về Avatar 3 vì bận hoàn thành các khâu cuối của phim.

Phần 3 Avatar tiếp nối câu chuyện ngay sau những sự kiện diễn ra ở phần 2

Chủ tịch Marvel Studio - Kevin Feige - chiêu đãi những người tham dự CinemaCon 2025 bằng những cảnh quay hoàn toàn mới của The Fantastic Four: The First Steps. Cảnh quay mở đầu bằng cảnh nhóm siêu anh hùng được đưa lên một chương trình trò chuyện, xác định rằng bộ tứ siêu đẳng đã xuất hiện trong vũ trụ song song này của MCU trong một thời gian dài và được xã hội của họ yêu mến.

Joseph Quinn trong phim The Fantastic Four: First Steps

Sue Storm (Vanessa Kirby đóng) và Reed Richards (Pedro Pascal đóng) đến muộn trong bữa tối với Johnny Storm (Joseph Quinn đóng) và Ben Grimm (Ebon Moss-Bacharach đóng). Sue Storm thông báo mình đang mang thai. Johnny chúc mừng cặp đôi, nói rằng Sue sẽ trở thành một người mẹ tuyệt vời, và nói đùa Reed có một số việc phải làm.

Mọi thứ có vẻ diễn ra tốt đẹp trong chiều không gian này, cho đến khi Silver Surfer (Julia Garner đóng) đến Trái đất và cảnh báo bộ tứ rằng thế giới của họ sắp bị hủy diệt. Silver Surfer cho biết cả nhóm phải chạy đua với thời gian để cứu Trái đất. Đoạn giới thiệu kết thúc bằng cảnh Silver Surfer cưỡi trên tấm ván mang tính biểu tượng tránh xa ngọn lửa cháy của một vụ nổ.

Lindsay Lohan và Jamie Lee Curtis giới thiệu phim Freaky Friday 2 có sự tái hợp của họ trong vai mẹ con một lần nữa

Dịp này, 2 diễn viên Lindsay Lohan và Jamie Lee Curtis cũng giới thiệu những cảnh quay mới từ phim Freaky Friday 2 mà họ đóng. Tài tử Jared Leto và Jeff Bridges giới thiệu các cảnh quay từ phim Tron: Ares sắp ra mắt. Diễn viên gốc Việt Kế Huy Quan công bố đoạn phim đầu tiên của Zootopia 2. Nữ diễn viên Elle Fanning ra mắt đoạn giới thiệu phim Predator Badlands, trong khi Jeremy Allen White và Jeremy Strong mang đến các cảnh quay từ phim Deliver Me From Nowhere.

Trong 4 ngày diễn ra CinemaCon, rất nhiều thông tin về các bom tấn lớn được công bố làm nức lòng người xem. Chẳng hạn ra mắt dàn diễn viên của điện ảnh The Beatles (chiếu tháng 4/2026), bộ phim James Bond tiếp theo được cho là "một chương mới tươi mới, kỳ lạ; các phim Scream 7, Sonic 4 và The Legend of Aang: The Last Airbender ra mắt năm 2027; một phần phim hoạt hình tiền truyện về John Wick sẽ ra mắt với sự tham gia của Keanu Reeves; phim Hunger Games tiếp theo có tựa là Sunrise on the Reaping sẽ ra mắt vào năm 2026.

H.Nhu (tổng hợp)