Dịp Tết, nơi nào sẽ thu hút nhiều du khách nhất?

Đà Lạt, Nha Trang và Phú Quốc là 3 địa điểm trong nước được tìm kiếm nhiều nhất mùa Tết năm nay, với mức tăng trường lần lượt là 300%, 200% và 180% so với cùng kỳ năm trước TP.HCM là điểm đến dự kiến sẽ thu hút nhiều du khách đến vui chơi dịp Tết. Tết Nguyên Đán đang đến gần, du khách Việt đang lên kế hoạch cho những chuyến hành trình ý nghĩa cũng như khám phá những địa điểm mới. Booking.com đã tiết lộ những điểm đến phổ biến và mới mẻ mà khách du lịch Việt Nam đang tìm kiếm cho kỳ nghỉ Tết năm nay. Khí hậu mát mẻ và điểm đến ven biển Đây là những điểm du lịch nội địa được du khách Việt lựa chọn trong mùa Tết năm nay. Đà Lạt tiếp tục dẫn đầu danh sách các điểm đến nội địa yêu thích nhất với mức tăng trưởng 300% về lượt tìm kiếm so với năm trước. Thành phố cao nguyên thơ mộng này mang đến cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, thời tiết mát mẻ và không gian yên bình, lý tưởng để thư giãn. Các điểm đến ven biển như Nha Trang và Phú Quốc vẫn thu hút những du khách yêu thích biển và các môn thể thao dưới nước. Trong khi đó, các thành phố lớn như Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tiếp tục là lựa chọn phổ biến của nhiều khách du lịch nhờ vào bề dày lịch sử, văn hóa sôi động và nền ẩm thực phong phú. Đối với những ai tìm kiếm một không gian yên bình, Vũng Tàu mang lại trải nghiệm thư giãn với bờ biển thanh tĩnh. Hội An và Sa Pa cũng là những lựa chọn lý tưởng để khám phá các ngôi chùa cổ kính, cảnh sắc thơ mộng và di sản văn hóa đa dạng. Với 75% du khách Việt Nam cho biết họ mong muốn khám phá các điểm đến vào thời điểm mát mẻ trong ngày, các địa điểm du lịch nội địa trên là sự kết hợp hoàn hảo giữa việc lịch nghỉ dưỡng và các hoạt động phiêu lưu. Chính điều này làm nên một kỳ nghỉ Tết đáng mong chờ. Tết năm nay Vũng Tàu có nhiều chương trình đón năm mới hấp dẫn. Sau đây là 10 địa điểm trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 9 tháng 2 năm 2025: 1. Đà Lạt 6. Vũng Tàu 2. Nha Trang 7. Hà Nội 3. Phú Quốc 8. Mũi Né 4. Đà Nẵng 9. Hội An 5. Thành phố Hồ Chí Minh 10. Sapa Điểm đến Đông Nam Á tiếp tục dẫn đầu Nói đến du lịch quốc tế dịp Tết, Đông Nam Á tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của du khách Việt nhờ vào ưu điểm về vị trí địa lý, văn hóa và chính sách miễn thị thực. Thành phố Bangkok (Thái Lan) sôi động tiếp tục dẫn đầu danh sách điểm đến quốc tế được tìm kiếm nhiều nhất với mức tăng trưởng 100% về lượt tìm kiếm so với cùng kỳ năm ngoái, theo sau là Tokyo (Nhật Bản) và Phuket (Thái Lan). Du khách Việt thích đi du lịch Thái Lan. Ngoài ra, ngày càng nhiều du khách Việt Nam quan tâm đến những trải nghiệm mới lạ hơn, với sự xuất hiện của Dubai (UAE) trong danh sách các điểm đến được yêu thích, tăng 80% về lượt tìm kiếm so với năm trước. Sau đây là 10 địa điểm quốc tế được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 9 tháng 02 năm 2025: 1. Bangkok, Thái Lan 6. Chiangmai, Thái Lan 2. Tokyo, Nhật Bản 7. Seoul, Hàn Quốc 3. Phuket, Thái Lan 8. Ubud, Indonesia 4. Singapore, Singapore 9. Dubai, UAE 5. Kuala Lumpur, Malaysia 10. Hongkong (Trung Quốc) Kuala Lumpur, Malaysia. Ông Varun Grover, Giám đốc Quốc gia của Booking.com tại Việt Nam, chia sẻ: “Mùa Tết năm nay, du khách Việt đang viết lại cẩm nang du lịch của mình. Họ có xu hướng kết hợp những địa điểm quen thuộc, vốn được yêu thích, với nhiều điểm đến mới mẻ hơn. Cho dù là vùng cao nguyên mát mẻ, thành phố biển sôi động hay nghỉ dưỡng yên tĩnh, có thể thấy du khách Việt Nam đang tìm kiếm những điểm đến cho phép họ kết nối với thiên nhiên, với những người thân yêu và với chính bản thân họ".