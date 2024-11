Dịp cuối năm, iPhone 16 giảm giá cả triệu đồng

Sau thời điểm Apple công bố giá bán tại Việt Nam đến nay những dòng iPhone 16 đã có dấu hiệu giảm giá tới cả triệu đồng. Tính từ thời điểm công bố giá, sau 2 tháng giá của dòng iPhone 16 seri đã bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt, cụ thể với chiếc iPhone 16 bản tiêu chuẩn đang được một số đại lý ủy quyền của Apple điều chỉnh giảm tới 800.000 đồng Tại một số cửa hàng, iPhone 16 bộ nhớ 128 GB được bán với giá 22,2 triệu, thấp hơn một triệu đồng so với giá niêm yết cuối tháng 9 là 22,99 triệu đồng. Đáng chú ý với phiên bản cao nhất với dung lượng 512GB chỉ còn 29,5 triệu giảm 2,5 triệu so với thời điểm mở bán. Với dòng máy này, đơn vị phân phối cũng có mức giá chênh lệch giữa các màu, trong khi màu xanh lưu ly với phiên bản 128 GB có giá 22,2 triệu thì màu trắng lại có giá đắt hơn tới gần 800 nghìn đồng. Phiên bản iPhone 16 Pro Max cát sa mạc được nhiều người yêu thích. Còn đối với iPhone 16 Pro Max chiếc điện thoại được nhiều người dùng quan tâm, thời điểm mới bán chính thức tại Việt Nam, 3 dung lượng bộ nhớ 256 GB, 512 GB và 1 TB có giá gần 35 - 41 - 47 triệu đồng. Hiện tại với lần lượt các phiên bản dung lực, dòng điện thoại hấp dẫn nhất của Apple đang có mức giá gần 34,8 - 41 - 47 triệu đồng. Có thể thấy đối với phiên bản thấp nhất người dùng có thể mua với mức giá rẻ hơn 200.000 đồng so với thời điểm tháng 9, còn những phiên bản dung lượng cao hơn, chính sách về giá vẫn không thay đổi quá nhiều. Chia sẻ về sức mua iPhone 16 vào thời điểm cuối năm, đại diện Cellphone S cho biết: "Với lượng cung và cầu cân bằng ở dòng iPhone 16 Pro Max là lý do giúp cho giá của các phiên bản không quá khác biệt. Còn đối với dòng iPhone 16, sức hấp dẫn đối với màu mới trên dòng 16 series vẫn còn, khách hàng chủ yếu yêu thích màu mới năm nay hơn. Chỉ riêng tháng 10, chúng tôi đã cung cấp ra thị trường 20.000 sản phẩm". Còn theo đại diện đại lý Shopdunk, nguồn cung của phiên bản iPhone 16 Pro Max năm nay tương đối ổn định. Tình trạng khan hàng, thiếu hàng không còn diễn ra, ngay cả với phiên bản màu titan sa mạc. Mức giá niêm yết của một đại lý ủy quyền của Apple vào tháng 11. (Ảnh chụp màn hình) Thời điểm mở bán năm nay, iPhone 16 Pro Max là sản phẩm nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ người dùng. Tại Việt Nam ngày đầu tiên mở bán sức hấp dẫn của sản phẩm con cưng nhà Táo khuyết được thể hiện khi "cháy hàng" trước khi lên kệ nhờ chính sách đặt hàng trước. Mẫu iPhone 16 Pro Max vẫn là sản phẩm được đón nhận nhiều nhất, khi thời điểm đặt cọc đợt đầu các đại lý ủy quyền của Apple luôn chiếm tới 75-80%. Nhiều hệ thống thể hiện sự lạc quan với những nâng cấp như cập nhật tính năng Apple Intelligence trên iOS mới, nâng cấp chất liệu Titanium, hiệu năng mạnh mẽ trên chip A18 Pro tiến trình 3nm, nút vật lý điều chỉnh camera... Đồng thời nâng cấp thiết kế cụm camera hoàn toàn mới, hiệu năng, thời lượng pin cho iPhone 16 và 16 Plus có sự hấp dẫn cân bằng hơn, so với các năm trước khi mà sự tập trung dồn quá nhiều vào dòng Pro. Đây sẽ là điểm khác biệt lớn nhất của kì mở bán năm nay. Thời điểm cuối năm cũng như dịp Black Friday đang tới rất gần, một số đại lý tiết lộ trong dịp này sẽ có rất nhiều chương trình khuyến mãi, trong đó có những ưu tiên đặc biệt đối với dòng iPhone. Chí Hiếu