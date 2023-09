Định rõ kim chỉ nam cho tương lai bền vững

Do đó, điều quan trọng đối với Indonesia là tạo nền tảng cho những kết quả cụ thể trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2023, vốn được khởi động từ năm 2021. Vào thời điểm đó, Indonesia đã thúc đẩy chương trình nghị sự của Nhóm đặc trách cấp cao (HLTF) về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025 để không những tạo ra tầm nhìn mới mà còn xác định và đề xuất các cách thức nâng cao năng lực và hiệu quả thể chế của ASEAN. Câu hỏi về năng lực và hiệu quả thể chế của ASEAN chắc chắn không chỉ giới hạn ở vấn đề củng cố Ban thư ký ASEAN và cũng cần nhấn mạnh vào việc nâng cao hiệu quả của các quy trình và phương thức làm việc của ASEAN.

Năm 2020, Việt Nam giữ chức Chủ tịch ASEAN, đánh dấu 25 năm là thành viên của ASEAN và là lần thứ ba Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN. Khó khăn của giai đoạn này là phải đối mặt với những thách thức lớn do đại dịch Covid-19, nhưng Việt Nam đã thể hiện vai trò chủ động, đi đầu của mình, đặc biệt là trong việc kiểm soát đại dịch, đồng thời khởi động quá trình phục hồi sau đại dịch. Việt Nam đã thúc đẩy một số sáng kiến để vượt qua đại dịch như Quỹ ứng phó với dịch Covid-19 của ASEAN, Kho dự trữ vật tư y tế khẩn cấp của ASEAN, Khung phục hồi toàn diện của ASEAN, cùng nhiều sáng kiến khác. Việt Nam cũng đã tái khẳng định vai trò trung tâm và thống nhất của ASEAN thông qua việc duy trì sự tham gia thực chất trong khu vực của các nước đối tác.

Về các vấn đề khu vực cùng quan tâm, việc duy trì môi trường thuận lợi, thúc đẩy giải quyết hòa bình các tranh chấp theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 từ lâu đã là ưu tiên hàng đầu của ASEAN. Việt Nam duy trì lập trường nhất quán ủng hộ các nỗ lực của ASEAN trong việc duy trì, thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

Việt Nam cũng ủng hộ việc thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và tầm quan trọng của việc duy trì luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Việt Nam cùng các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc tiếp tục nỗ lực sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả và thực chất.

Sau 28 năm gia nhập ASEAN, Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc nhờ quy mô dân số, tốc độ tăng trưởng kinh tế tiến bộ và chính sách đối ngoại tích cực. Việt Nam với dân số hơn 100 triệu người là nước lớn thứ ba trong ASEAN, cùng với dân số Indonesia, cả hai nước chiếm 60% tổng dân số ASEAN. Indonesia và Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tốt hơn hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Chúng tôi mong muốn Việt Nam sẽ chủ động hơn nữa trong vai trò là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, chung tay cùng ASEAN giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu.

Xin cảm ơn Đại sứ!