Dính nồng độ cồn kịch khung, tài xế ô tô đâm CSGT rồi bỏ chạy

Ngày 11/9, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) đã tạm giữ hình sự Hoàng Văn Linh (SN 1983, trú tại An Dương, Hải Phòng) để làm rõ hành vi vi phạm nồng độ cồn rồi lái ô tô đâm một cán bộ CSGT bị thương.

Tài xế Linh tại cơ quan công an (Ảnh: Cục CSGT cung cấp).