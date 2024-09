Dính nợ xấu 5 triệu đồng tại công ty tài chính, bao lâu thì được vay tiếp?

Hơn 2 năm sau khi tất toán xong khoản vay 5 triệu đồng tại công ty tài chính, một khách hàng vẫn chưa thể vay thêm tại ngân hàng nào vì lịch sử nợ xấu. Phản ánh tới Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ông M.V.Quang cho biết từng chậm thanh toán khoản nợ tại công ty tài chính nên bị vào danh sách nợ xấu nhóm 5 trên Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC).

Đến tháng 7-2022, ông đã thanh toán hết số tiền nợ nêu trên. Tuy nhiên, đến nay khi có nhu cầu vay thế chấp tại ngân hàng nhưng ông đều bị từ chối vì nợ xấu… Liên quan đến vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước cho biết theo dữ liệu do công ty tài chính báo cáo, ông Quang được phân loại nợ xấu do quá hạn thanh toán với dư nợ gốc 5 triệu đồng và đã tất toán tại kỳ báo cáo ngày 31-7-2022. Thông tin lịch sử nợ xấu của khách hàng tại công ty tài chính được CIC cung cấp trong thời gian tối đa 5 năm kể từ khi kết thúc. Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 03/2013/TT-NHNN ngày 28/1/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước, thông tin lịch sử nợ xấu của ông tại công ty tài chính được CIC cung cấp trong thời gian tối đa 5 năm kể từ khi kết thúc. Do đó, CIC không có cơ sở để xóa thông tin lịch sử nợ xấu theo đề nghị của ông. Mặc dù có lịch sử nợ xấu nhưng từ ngày 31-7-2022 đến nay ông không phát sinh nợ quá hạn và hiện đang được các tổ chức tín dụng phân loại ở nhóm nợ đủ tiêu chuẩn nên điểm tín dụng của ông Quang đã cải thiện rõ rệt. "CIC khuyến nghị ông tiếp tục chú ý thanh toán đầy đủ, đúng hạn để tiếp tục cải thiện điểm tín dụng hơn nữa trong thời gian tới", Ngân hàng Nhà nước giải thích. Để chủ động kiểm tra thông tin, điểm tín dụng của bản thân và tiếp cận các sản phẩm tín dụng chính thức của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, cơ quan quản lý khuyến cáo người dân có thể tra cứu thông tin bằng tài khoản đã đăng ký tại ứng dụng CIC Credit Connect hoặc truy cập website của CIC để được hỗ trợ trực tuyến.