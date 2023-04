Định hình 'diện mạo' đến năm 2045, ASEAN muốn nắm chắc tương lai 'trong tầm tay'

"Chúng tôi muốn đề ra những định hướng phát triển ASEAN trong 20 năm sau năm 2025. Đó là lý do chúng tôi đã tập hợp những nhân vật nổi tiếng và đại diện cấp cao trong ASEAN để thảo luận về định hình chương trình nghị sự và tầm nhìn Cộng đồng đến năm 2045”, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhấn mạnh.

Ông Kavi Chongkittavonrn cho rằng từ nay đến năm 2025, Nhóm đặc trách cấp cao sẽ phải đối mặt với một câu hỏi về thách thức quan trọng nhất của ASEAN, đó là làm thế nào để vạch ra một tầm nhìn không chỉ đảm bảo sự phù hợp của ASEAN trong tình hình địa chính trị 20 năm tới, mà còn cả khả năng phục hồi và phát triển, trở thành những nhân tố kinh tế lớn hàng đầu thế giới.

Trong những tháng qua, Nhóm đặc trách cấp cao đã tổ chức tham vấn với các cơ quan liên quan đến ASEAN, bao gồm Ủy ban Liên chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR), Trung tâm đa dạng sinh học ASEAN (ACB) và Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ABAC).

Ngoài ra, Nhóm cũng gặp gỡ các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (Eria), một tổ chức tư vấn kinh tế có trụ sở tại Jakarta, để trao đổi quan điểm về các vấn đề liên quan.

Đề cập kế hoạch chi tiết trong Tầm nhìn năm 2045 của Cộng đồng ASEAN, chuyên gia Kavi Chongkittavonrn cho biết Nhóm đã xác định các xu hướng chính của khu vực và toàn cầu sẽ tác động đến Cộng đồng ASEAN, theo đó, đòi hỏi phải khai thác các công nghệ mới và đảm bảo cơ hội cho mọi công dân của Hiệp hội.

Trong 20 năm nữa, ASEAN có thể có dân số lớn thứ ba thế giới sau Trung Quốc và Ấn Độ. Những xu hướng lớn được Nhóm đặc trách cấp cao đề cập bao gồm: hiệu ứng dây chuyền từ những thay đổi địa chính trị, khủng hoảng năng lượng và an ninh lương thực; trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và an ninh mạng. Ngoài ra, thế giới sẽ tiếp tục đối mặt với những thách thức do đại dịch và thiên tai gây ra.

Theo chuyên gia ASEAN của Thái Lan, không giống như Tầm nhìn sau năm 2025 của Cộng đồng ASEAN tập trung vào ba trụ cột của Hiệp hội, bao gồm chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội, tầm nhìn ASEAN năm 2045 có thể bao gồm những thách thức liên thế hệ mới mà các thế hệ khác nhau sẽ phải liên tục giải quyết trong cộng đồng ASEAN.

"Để phù hợp trong thế giới tương lai phân cực hơn, ASEAN phải cùng nhau hành động và củng cố vai trò trung tâm của khối để duy trì vai trò chủ chốt toàn cầu", chuyên gia Kavi Chongkittavonrn nhấn mạnh.

Trong một chia sẻ vào tuần trước, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đề cập tình hình địa chính trị hiện nay và cho rằng tất cả các cường quốc đều là bạn và đối tác của ASEAN.