Dính chiêu lừa đảo khi chát sex với người mẫu AI Deepfake trên mạng

Ngày 15/6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TPHCM vẫn đang phối hợp cùng Công an quận 10 để điều tra vụ 1 người trình báo bị các đối tượng trên mạng sử dụng IA deepfake (sản phẩm công nghệ giả dưới dạng âm thanh, hình ảnh, video clip bằng trí tuệ nhân tạo) để tạo ra người mẫu nổi tiếng, dụ dỗ chát sex rồi lừa đảo.

Theo trình báo của ông T. (ngụ quận 10), giai đoạn tháng 5 vừa qua, 1 người sử dụng tài khoản facebook cá nhân có hình ảnh của nữ người mẫu nổi tiếng đã chủ động kết bạn, làm quen với ông trên mạng.