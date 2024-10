Điều tra vụ xe taxi mở cửa đột ngột làm người đi đường tử vong

Đang điều khiển xe trên đường, anh C. đâm trúng cánh cửa xe taxi mở đột ngột. Nạn nhân ngã xuống đường, không may bị xe bus cán qua người, tử vong tại chỗ. Chiều 19/10, ông Hoàng Văn Biền, Chủ tịch xã Phú Xuân TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) xác nhận, trên địa bàn xã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong. Nạn nhân là anh V.M.C. (37 tuổi, quê ở Nam Định). Hình ảnh do camera hành trình ghi lại việc chiếc xe taxi mở cửa phía sau gây ra vụ tai nạn thương tâm (Ảnh: Cắt từ video camera hành trình). Khoảng 16h45 ngày 18/10, trên đường Trần Thủ Độ (thuộc địa bàn xã Phú Xuân), một người ngồi trong xe taxi mang biển kiểm soát 51G-751xx bất ngờ mở cửa bên trái phía sau, khiến tài xế điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 17B2-222.xx đang di chuyển cùng chiều va vào cánh cửa, ngã ra đường. Đúng lúc này, xe buýt mang biển kiểm soát 17B-017xx chạy đến, đâm vào người lái xe máy, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Công an TP Thái Bình đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Điểm đ Khoản 3 Điều 18 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định: Không mở cửa xe, để cửa xe mở, hoặc bước xuống xe khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn. Về mức phạt, Điểm g Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định người điều khiển xe mở cửa không đảm bảo an toàn bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Nếu thực hiện hành vi trên mà gây tai nạn giao thông sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Nếu hành vi gây tai nạn giao thông mà hậu quả làm thiệt hại đến sức khỏe, tính mạng và tài sản theo quy định tại Điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc giải quyết, bồi thường thiệt hại do vụ tai nạn gây ra được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.