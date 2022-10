Điều tra vụ đập phá xe ô tô, dùng cuốc đánh chết chủ xe ở rẫy cao su

Tối 25/10, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thị xã Chơn Thành tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến ông Nguyễn Văn An (53 tuổi, ngụ xã Minh Thắng, thị xã Chơn Thành) tử vong.