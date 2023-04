Điều tra vụ ẩu đả làm 5 người bị thương ở cảng An Thới

Vụ việc làm 3 người bị thương, 2 người xây xát nhẹ. Công an đang tạm giữ những người liên quan đến vụ việc để làm rõ.

Liên quan tới sự việc, sáng 27/4, trao đổi với phóng viên, ông Lê Quang Minh, Chủ tịch UBND phường An Thới, TP Phú Quốc, cho biết khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã đến ổn định tình hình.

Theo ông Minh, Cảng quốc tế An Thới trước đây do nhà nước quản lý. Gần đây, nơi này được chuyển cho Công ty TNHH Cảng quốc tế Namas An Thới vận hành.