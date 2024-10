Điều tra vụ án mạng khiến 3 người thương vong ở Hải Phòng

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) khiến 3 người thương vong. Lãnh đạo xã Tiên Cường (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người chết, 2 người bị thương. Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 1/10, do mâu thuẫn, một người đàn ông đã dùng vật sắc nhọn làm bị thương 3 người trong cùng gia đình ở huyện Tiên Lãng gồm mẹ và 2 con. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương nặng, người mẹ đã tử vong. Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Khu vực xảy ra vụ việc. (Ảnh: CTV) Khoảng nửa tháng trước, tại Hải Phòng cũng xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, do mâu thuẫn chuyện tiền bạc, một người đàn ông đã ra tay sát hại vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử. Theo thông tin ban đầu, sáng 18/9, do mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng, anh Nguyễn Tiến Hái (sinh năm 1981, trú tại thôn Cẩm La, xã Thanh Sơn Kiến Thụy, Hải Phòng) đã sát hại vợ là chị Đ.T.T (SN 1984). Mặc dù được phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng chị T. đã tử vong sau đó. Sau khi ra tay sát hại vợ, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường về quê ở xã Ngũ Phúc (cùng huyện Kiến Thụy). Tại đây, nghi phạm Nguyễn Tiến Hái đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử nhưng đã được người dân và cơ quan chức năng phát hiện, kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nguyễn Huệ