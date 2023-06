Điều tra đặc biệt: Vào sào huyệt, thành 'Thánh đồ', vạch trần tà đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời

Tháng 4/2018, báo điện tử VTC News đăng tải loạt bài điều tra về tà đạo mang danh Hội Thánh Đức Chúa Trời vạch trần các ổ nhóm truyền đạo trái phép ở nhiều địa phương khiến bao gia đình ly tán, tan cửa nát nhà gây được tiếng vang lớn.

Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã điều tra, ngăn chặn và đẩy lùi khỏi đời sống xã hội những điểm, nhóm truyền đạo trái phép, xử lý nghiêm những đối tượng cầm đầu, hàn gắn rạn nứt cho bao gia đình có người thân trót sa chân vào hội nhóm này.

Thế nhưng, với dã tâm muốn hưởng lạc trên nỗi đau khổ của những Thánh đồ nhẹ dạ cả tin, một số kẻ được hưởng lợi từ tổ chức này ẩn mình chờ thời, chuyển sang hoạt động bí mật, bằng các chiêu thức, thủ đoạn tinh vi, xảo trá, tránh sự phát giác, xử lý của các cơ quan chức năng.

Tà đạo mượn danh Hội Thánh Đức Chúa Trời hoạt động trở lại.

Chiều 20/5/2023, Tổ công tác của Công an quận Hà Đông cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội, UBND quận Hà Đông, UBND phường và Công an phường Dương Nội có sự phối hợp của nhóm phóng viên VTC News đã kiểm tra hành chính và phát hiện một nhóm người đang hoạt động tà đạo.

Đây là kết quả bước đầu sau 6 tháng nhóm phóng viên VTC News vào cuộc xác minh, thâm nhập tà đạo mượn danh Hội Thánh Đức Chúa Trời hoạt động ở nhiều địa điểm ngay giữa lòng Thủ đô.

Phóng viên VTC News thâm nhập tà giáo này để trở thành "Thánh đồ" qua việc tham gia nhiều buổi học, các nghi lễ... nhằm thu thập những chứng cứ, tài liệu.

Từ hôm nay, báo điện tử VTC News sẽ lần lượt đăng tải loạt bài điều tra đặc biệt phanh phui những thủ đoạn thao túng tâm lý để dụ dỗ, lôi kéo và quản chế tín đồ gây nên cảnh đau khổ cho các cá nhân và gia đình.

Qua đó, chúng tôi một lần nữa sẽ nỗ lực thức tỉnh những “Thánh đồ” đã trót lầm đường lạc lối. Chúng tôi cũng sẽ quyết tâm cùng với cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt để xóa sổ tà đạo mượn danh Hội Thánh Đức Chúa Trời này ra khỏi đời sống xã hội.

Trong vai một phụ nữ có công việc tự do, yêu thích ngồi một mình trong quán cà phê sách, tôi làm quen được với Phương Thanh, cô gái 9x xinh xắn đang tìm kiếm những người có xu hướng sống nội tâm để truyền bá thứ tài liệu gọi là Kinh Thánh, dần chiêu dụ họ thành "Thánh đồ" của Hội Thánh - tổ chức tà đạo từng khiến nhiều gia đình tan cửa nát nhà, con cái trở mặt với bố mẹ, vợ chồng ly tán…

Sau này, tôi mới được biết và nhận chân Kinh Thánh của họ là thứ được các nhóm tà đạo lấy ra các đoạn trích đủ các loại ở đâu đó rồi cắt ghép trở thành “giáo trình” truyền bá, lôi kéo người tham gia để phấn đấu đạt được phẩm cấp gọi là "Thánh đồ".

Buổi nói chuyện của tôi với Phương Thanh kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Cô gái say sưa nói về thế giới tâm linh, khoa học và đặc biệt là cuốn bí kíp vạn năng trong đời sống được gọi là Kinh Thánh.