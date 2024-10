Điệu nhảy bị chỉ trích hạ thấp phụ nữ

Vũ đạo của nhóm nhỏ MiSaMo bị chỉ trích hạ thấp phụ nữ. Fan nhóm nhạc này biểu tình tại JYP Entertainment, yêu cầu công ty đổi vũ đạo. Nhóm nhỏ MiSaMo của Twice gồm Mina, Sana và Momo mới phát hành đĩa đơn mang tên Identity. Một phần vũ đạo của bài hát đang gây ra nhiều phản ứng trái chiều.

Đoạn vũ đạo của nhóm MiSaMo cùng các vũ công nam gây tranh cãi. Fan biểu tình yêu cầu thay đổi Theo đó, ba thành viên bò trên sàn qua chân các vũ công nam và tạo dáng. Những người hâm mộ phản đối vũ đạo này cho rằng nó không cần thiết và quá gợi dục. Nhiều fan yêu cầu công ty bỏ vũ đạo bằng cách trend trên Twitter, gửi email, một số khác gửi xe tải chạy thông điệp phản đối. “Loại bỏ vũ đạo khiêu dâm vô nghĩa của MiSaMo”, “Chỉnh sửa vũ đạo ngay lập tức và bảo vệ hình ảnh của MiSaMo”, “Chúng tôi phản đối vũ đạo xúc phạm phụ nữ. Hãy chỉnh sửa vũ đạo của MiSaMo ngay lập tức”… Những biểu ngữ được người hâm mộ nhóm này này biểu tình. Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ sự thay đổi này. Một số người hâm mộ tin rằng vũ đạo này không có gì sai trái và cho biết các thành viên đã đủ trưởng thành để thực hiện vũ đạo như vậy nếu họ cảm thấy thoải mái. Hiện chưa có thay đổi cụ thể nào về việc đổi vũ đạo. Trước đó trong MV ABCD của thành viên Nayeon (Twice), cô gây sốc khi thực hiện động tác táo bạo trong lúc được các vũ công nam bồng bế. Để an toàn khi trình diễn ở các sân khấu âm nhạc, Nayeon đã tiết chế và thay đổi chi tiết gây tranh cãi. Nhiều nhóm nhạc nữ Kpop cũng phải điều tiết khi thực hiện vũ đạo gợi cảm để phù hợp với độ tuổi của khán giả.

Fan gửi xe tải đến trụ sở JYP biểu tình Video ca nhạc Identify được MiSaMo quay tại Tây Ban Nha, ở nhiều địa điểm khác nhau như nhà thờ cổ ở thành phố Lleida, quần thể kiến trúc ở Valencia… MV đang nằm trong bảng xếp hạng video thịnh hành YouTube ở 23 khu vực khác nhau. Mina, Sana và Momo là ba thành viên người Nhật Bản của Twice, lập nhóm nhỏ và hoạt động từ tháng 7/2023. Theo Tiền Phong