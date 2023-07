Điều gì sẽ xảy ra ở giai đoạn 2 vụ án ‘chuyến bay giải cứu’?

Đối với các bị cáo nhận hối lộ, theo quy định, sau khi bị kết án nếu nộp 3/4 số tiền đã nhận hối lộ thì không bị tử hình. Bởi thế, hầu hết những người nhận hối lộ từ hơn 1 tỷ đến hàng chục tỷ đều không bị đề nghị án tử, chắc đã nộp tiền đủ tỷ lệ khắc phục. Chỉ có bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế (nhận hối lộ 42 tỷ) bị đề nghị tử hình, có lẽ do chưa nộp tiền đủ tỷ lệ khắc phục, người này cũng còn cơ hội miễn tử nếu nộp tiền đủ tỷ lệ 3/4 trở lên sau khi bị kết án.

Do đó, việc trả lời xét hỏi của các bị cáo trước tòa không có gì đáng nói. Công chúng cũng không nên bức xúc vì sao các bị cáo nhận hối lộ “khủng” như vậy mà không bị tử hình. Tòa sẽ xử theo luật, không xử theo bức xúc của dân chúng.

Hai chuyện đáng nói trong vụ án

Thứ nhất là trường hợp của bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng phòng 5 Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) và bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội. Ông Hưng bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, còn ông Tuấn bị truy tố về tội “môi giới hối lộ”.

Từ lời khai của ông Tuấn và người đưa hối lộ là bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, cơ quan điều tra và VKS xác định ông Tuấn đã nhận từ bà Hằng tất cả là 2,65 triệu USD, ông Tuấn giữ lại hơn 400 nghìn USD, còn lại đưa hết cho ông Hưng tổng số tiền là 2,25 triệu USD.