Điều gì đã giết chết Liam Payne

Cựu VJ của MTV - Kennedy - nói sự ra đi của Liam Payne khiến bà nhớ đến những ngôi sao trẻ đã có cái kết bi thảm. Bà biết điều gì đã đưa họ đến nấm mồ sớm như vậy. “Liam Payne đã kêu cứu nhiều năm nay, nhưng không ai có thể cứu được cậu ấy…” - bà nói. Đối với fan bình thường, họ thấy vẻ ngoài đẹp trai, hào nhoáng của chàng ca sĩ đến từ nhóm nhạc biểu tượng One Direction, đã bán được 70 triệu đĩa nhạc. Anh còn là ông bố được bạn bè đánh giá lạc quan, vui vẻ. Với tư cách ca sĩ solo, Liam Payne cũng đạt được những thành tựu riêng. Làm sao một người như vậy có thể mất kiểm soát đến mức lao vào cơn say thuốc liều lĩnh và rơi xuống đất tử vong?

Liam Payne được nhìn thấy ở sảnh khách sạn, ngày anh rơi xuống từ ban công tầng 3 tử vong. Ảnh: Dailymail. Người phụ nữ từng lưu trú tại khách sạn Argentina nơi Payne qua đời đã có cuộc trò chuyện ngắn với nam ca sĩ trước khi sự việc xảy ra. Cô chứng kiến hành động thất thường của Payne ở sảnh khách sạn, mô tả anh như đang phê thuốc sau khi đập vỡ máy tính xách tay. Anh nói với cô: “Tôi từng ở trong một nhóm nhạc nam, đó là lý do tại sao tôi lại tệ đến thế này”. Chia sẻ của Payne là lời thú nhận bi thảm và cũng thật đáng suy ngẫm. Ký ức khi về những người bạn nổi tiếng thời Kennedy làm VJ của kênh MTV những năm 1990 ùa về. Bà đã chứng kiến nhiều người xuất phát chỉ là những gã chơi nhạc cụ tuềnh toàng trong quán bar trở thành hiện tượng toàn cầu chỉ sau một đêm: “Tôi nghĩ đến Kurt Cobain, Scott Weiland, Chester Bennington, Chris Cornell, Michael Jackson và chàng trai ngọt ngào của tôi Shannon Hoon”. Shannon là ca sĩ chính của nhóm Blind Melon, hơn Kennedy vài tuổi. Cả hai gặp nhau lần đầu năm 1993. Trong tâm trí của bà, Shannon là giọng ca nhạc rock có phần vụng về nhưng tốt bụng, nhiệt huyết. Từ người thân thuộc như anh trai, Kennedy thấy hào quang của Shannon dần lu mờ. Chỉ trong một năm, ngôi sao nhạc rock chuyển biến từ chàng trai dễ thương thành kẻ lập dị. “Tôi ở bên họ đủ lâu để thấy Shannon đang trượt vào vực thẳm. Sự nổi tiếng khiến anh ấy phát điên. Hãy tưởng tượng bạn đang chơi nhạc cho 80.000 người, những người yêu mến hét to bài hát của bạn đến nỗi bạn không thể nghe thấy tiếng nhạc cụ. Bạn làm gì? Sa đọa vào những cuộc ăn chơi kéo dài, gặp các cô gái đến tận khuya, đêm này qua đêm khác, năm này qua năm khác, vây quanh bạn là những kẻ dúi vào tay bạn những túi thuốc để đảm bảo sự mê cuồng cứ thế tiếp diễn”.

Các thành viên One Direction tưởng nhớ, tri ân "người anh em" - Liam Payne. Trong cuộc phỏng vấn năm 2021, Liam Payne cho biết quản lý sẽ “nhốt” các thành viên One Direction vào phòng khách sạn để đảm bảo sự an toàn, bởi nhóm đã là những siêu sao toàn cầu. “Trong phòng có gì? Quầy bar mini. Được rồi, hãy tổ chức tiệc tùng” - Liam Payne kể. Danh tiếng đi kèm với cô đơn. Rượu và ma túy là sự hủy hoại. Và một lúc nào đó họ không thể sống thiếu chúng. Đó chính là những gì đã xảy ra với Shannon. Ông qua đời vì cơn đau tim năm 1995, trong tình trạng đơn độc và nằm sấp trên xe buýt lưu diễn sau khi sử dụng cocaine. Giống như Payne, ca sĩ đã bỏ lại đứa con trai và lượng khán giả không mấy mặn mà với tác phẩm mới nhất của anh.

Liam Payne qua đời khi mới 31 tuổi. Hiện tại có thông tin cho rằng hãng thu âm của Liam Payne, Capitol Records, đã sa thải anh vài ngày trước khi ca sĩ qua đời. Người quản lý của anh đã từ chức vào đầu tháng này. Bạn gái Kate Cassidy cũng bỏ mặc anh một mình ở lại Argentina. “Trong những ngày và tuần tới, chúng ta sẽ biết được sự thật về cái chết của Liam và lý do tại sao anh ấy lại rơi từ ban công xuống đất và tử vong. Nhưng tôi đã biết điều gì đã giết chết Liam - danh tiếng”. Theo Tiền Phong